Суд оставил в силе решение о восстановлении на работе замглавы Башкультнаследия
Несмотря на это Айнур Фархиев уволился по собственному желанию
Как стало известно «Ъ-Уфа», Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского райсуда Уфы, который ранее восстановил в должности заместителя начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия республики (Башкультнаследие) Айнура Фархиева.
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 18 марта по итогам служебной аттестации премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение об освобождении господина Фархиева от должности по инициативе нанимателя. Айнур Фархиев с расторжением трудового контракта не согласился и обратился в суд.
В июле Советский райсуд Уфы пришел к выводу, что решение аттестационной комиссии Башкультнаследия о несоответствии господина Фархиева занимаемой должности является незаконным. Суд обязал восстановить Айнура Фархиева в должности, взыскать с Башкультнаследия в его пользу около 566 тыс. руб. компенсации среднего заработка с 24 марта, а также 30 тыс. руб. морального вреда и исключить из материалов личного дела истца документы, связанные с проведенной аттестацией.
Башкультнаследие подало апелляционную жалобу, в которой, в частности, оспаривало вывод о нарушении срока увольнения после аттестации. Верховный суд Башкирии оставил решение суда первой инстанции в силе, изменив его только в части взыскания с ведомства госпошлины.
11 сентября Айнур Фархиев уволился из Башкультнаследия по собственной инициативе, но, как пояснил он «Ъ-Уфа», «считаю этот шаг фактически вынужденным».
«Причины ухода изложил в заявлениях в правительство республики и управление, указав на нарушения моих прав,— отметил господин Фархиев. — В суде я представлял свои интересы самостоятельно. Для меня было принципиально добиться признания аттестации и увольнения незаконными. Теперь развиваю частную юридическую практику, опираясь на опыт следственной работы, представительства в судах и руководства юридическим подразделением».