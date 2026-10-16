Суд оставил в силе решение о восстановлении на работе замглавы Башкультнаследия

В июле Советский райсуд Уфы пришел к выводу, что решение аттестационной комиссии Башкультнаследия о несоответствии господина Фархиева занимаемой должности является незаконным. Суд обязал восстановить Айнура Фархиева в должности, взыскать с Башкультнаследия в его пользу около 566 тыс. руб. компенсации среднего заработка с 24 марта, а также 30 тыс. руб. морального вреда и исключить из материалов личного дела истца документы, связанные с проведенной аттестацией.