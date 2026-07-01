Суд восстановил Айнура Фархиева в должности замглавы Башкультнаследия

Как стало известно «Ъ-Уфа», Советский районный суд Уфы сегодня восстановил в должности заместителя начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия республики (Башкультнаследие) Айнура Фархиева.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 18 марта по итогам служебной аттестации премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение об освобождении господина Фархиева от должности по инициативе нанимателя.

Айнур Фархиев с расторжением трудового контракта не согласился и обратился в суд.

Суд пришел к выводу, что решение аттестационной комиссии Башкультнаследия о несоответствии господина Фархиева занимаемой должности является незаконным. Соответственно, последующие приказ управления «О результатах аттестации…» и распоряжение Андрея Назарова об освобождении истца от должности суд также признал незаконными и отменил. Суд обязал восстановить Айнура Фархиева в должности, взыскать с Башкультнаследия в его пользу около 566 тыс. руб. компенсации среднего заработка с 24 марта, а также 30 тыс. руб. морального вреда, и исключить из материалов личного дела истца документы, связанные с проведенной аттестацией.

Булат Баширов