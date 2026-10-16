Аскару Абдразакову присвоили звание народного артиста России
Артисту-вокалисту Башкирского государственного театра оперы и балета Аскару Абдразакову присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Тем же указом звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоено главе сельского поселения Янурусовского сельсовета Ишимбайского района Минияру Маннанову.
Кроме того, начальник цеха Белорецкого филиала «Российской телевизионной радиовещательной сети» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан» Евгений Ефремов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.