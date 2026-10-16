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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Башкортостан

Аскару Абдразакову присвоили звание народного артиста России

Артисту-вокалисту Башкирского государственного театра оперы и балета Аскару Абдразакову присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Оперный певец Аскар Абдразаков

Оперный певец Аскар Абдразаков

Андрей Степанов / Коммерсантъ

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Тем же указом звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоено главе сельского поселения Янурусовского сельсовета Ишимбайского района Минияру Маннанову.
Кроме того, начальник цеха Белорецкого филиала «Российской телевизионной радиовещательной сети» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан» Евгений Ефремов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Майя Иванова