Имущественный комплекс банкротящегося липецкого дорожника продают за 155 млн

На аукцион выставлен имущественный комплекс признанного банкротом дорожника ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3» (ЕДСУ). Активы липецкой компании оценены в 155,4 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий ЕДСУ Сергей Строганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В состав лота входят административное здание, склад горюче-смазочных материалов и склад запчастей, битумохранилища, бункеры для щебня, мастерские, площадка под дробильно-сортировочную установку, резервуары, в том числе для мазута, теплосеть, трансформаторная подстанция, а также право аренды земельного участка в Ельце площадью 23,7 тыс. кв. м.

Шаг аукциона составляет 7,8 млн руб., размер задатка — 31,1 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 октября, итоги планируют подвести 15 октября.

По данным Rusprofile, ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3» было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1993 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 3,8 млн руб. По собственным данным компании на 2017 год, 78,13% акций принадлежало на тот момент руководителю общества Алексею Симонову, по 4,72% — членам совета директоров Юрию Семянникову и Владимиру Коватеву, 1,42% — их коллеге Александру Крюкову. Господин Симонов руководил советом директоров и был последним главой компании до банкротства. По итогам 2025 года ЕДСУ показало нулевую выручку и чистую прибыль в размере 7,9 млн руб.

Банкротство ЕДСУ инициировало ныне ликвидированное липецкое ООО «Спецстройдоставка», заявив о задолженности на 3,5 млн руб. по договору поставки. В мае 2018-го Арбитражный суд Липецкой области ввел в отношении компании наблюдение. Временным управляющим был утвержден Александр Торопчин. В сентябре 2019 года в ЕДСУ ввели процедуру внешнего управления, которую курировал Андрей Тимошенко. Согласно его отчету, к апрелю 2020 года общая сумма требований кредиторов составляла 396,2 млн руб. В январе 2021 года в компании было открыто конкурсное производство. Управляющим тогда стал Андрей Тимошенко, которого в 2025 году сменил Сергей Строганов. Рассмотрение отчета господина Строганова запланировано на 13 октября.

В июле не состоялся банкротный аукцион по продаже имущества липецкого ООО УК «Стройдеталь». Речь идет о структуре одноименного железобетонного завода, который также был признан несостоятельным. Начальная цена лота составляла 210 млн руб.

Алина Морозова