В Татарстане число вакансий в сфере красоты и фитнеса выросло на 8%
В январе–августе этого года работодатели Татарстана разместили 1,2 тыс. вакансий в сфере фитнеса и салонов красоты — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
Медианная предлагаемая зарплата за год выросла на 6% и достигла 80 тыс. руб. В январе–августе прошлого года она составляла 75,8 тыс. руб.
Динамика в Татарстане отличается от общероссийской: в августе количество вакансий в фитнес- и бьюти-сфере по стране сократилось на 17% год к году. При этом за январь–август число резюме по соответствующим специальностям увеличилось на 10%, а в августе — на 17%.