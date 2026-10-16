В Челябинской области на выходные объявлен режим НМУ

Загрязняющие вещества будут скапливаться в приземном слое с 19:00 16 октября до 19:00 18 октября. НМУ ожидаются в южной половине области — Локомотивном, Магнитогорске, Южноуральске. Режим также затронет Брединский, Варненский, Чесменский, Карталинский, Троицкий, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Агаповский, Уйский, Увельский и Пластовский округа. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15–20%.