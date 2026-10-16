В Нефтекамске задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела МВД по Нефтекамску задержали с поличным подозреваемых в незаконном оптовом обороте наркотиков. Во время досмотров и обысков у ранее судимых 46летнего жителя СанктПетербурга и 38летней жительницы Агидели изъяли 3,1 кг мефедрона. Наркотики предназначались для размещения в тайникахзакладках в городе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Также полицейские обнаружили предметы, используемые в незаконной деятельности: мобильные телефоны, банковские карты, весы, пакетики, курительные приспособления и саперную лопату.
По предварительным данным, задержанный работал на интернетмагазин по сбыту наркотических средств и был региональным курьером. Он привлек в наркобизнес свою знакомую. По версии следствия, пара проводила особо крупные закупки и формировала оптовые закладки по России.
Подозреваемые признали свою вину.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ). Суд арестовал задержанных.