В Нефтекамске задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела МВД по Нефтекамску задержали с поличным подозреваемых в незаконном оптовом обороте наркотиков. Во время досмотров и обысков у ранее судимых 46летнего жителя СанктПетербурга и 38летней жительницы Агидели изъяли 3,1 кг мефедрона. Наркотики предназначались для размещения в тайникахзакладках в городе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Также полицейские обнаружили предметы, используемые в незаконной деятельности: мобильные телефоны, банковские карты, весы, пакетики, курительные приспособления и саперную лопату.