Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска в 09:31 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Купить фото
Ограничения ввели в 05:01 во всех аэропортах республики для обеспечения безопасности пассажиров. В аэропорту Казани ограничения сняли, в аэропорту Бугульмы они сохраняются.
Меру ввели на фоне режима беспилотной опасности и угрозы атаки беспилотников. Сейчас меры отменили.
UPD: в аэропорту Бугульмы ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 09:52.
Анна Кайдалова