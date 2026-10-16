В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска в 09:31 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения ввели в 05:01 во всех аэропортах республики для обеспечения безопасности пассажиров. В аэропорту Казани ограничения сняли, в аэропорту Бугульмы они сохраняются.
Меру ввели на фоне режима беспилотной опасности и угрозы атаки беспилотников. Сейчас меры отменили.
UPD: в аэропорту Бугульмы ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в 09:52.