Второй национализированный у Михаила Юревича актив переехал в Кабардино-Балкарию

«Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» юридически перевез бывший актив экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на Кавказ. Ранее компания так же поступила с купленным после национализации ООО «Родник», владеющим южноуральскими ТРК «Родник» и «Алмаз». В этой организации уже назначен новый директор — предприниматель из Кабардино-Балкарии Ахмед Кумышев. «Отельстрой» пока управляется самой организацией.