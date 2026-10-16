В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на часть городов
В Татарстане в 08:45 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск отменена», — говорится в сообщении.
Меру ввели в 05:42. Угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны сохраняется.
С 04:37 в республике действует режим беспилотной опасности. В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска введены ограничения на полеты.