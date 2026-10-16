СКА ушел в ноль

Разбирать ошибки и промахи игроков СКА в этой игре нет смысла. Возникает сомнение, что они вообще вышли играть в хоккей и хотели победить. Может, армейцы не против были проиграть, чтобы в клубе начали решать те проблемы, которые накопились - кто знает. Чтобы ни происходило со СКА - выигрывал бы он, как было на старте сезона, проигрывал, как сейчас, - за все, складывается впечатление, отвечает главный тренер команды Игорь Ларионов. Руководителей клуба болельщики не слышат на протяжении двух последних сезонов. Хотя у СКА есть председатель совета директоров Виталий Маркелов и генеральный директор Никита Стеничкин: информацию об этом можно найти на сайте клуба в разделе «Руководство». Просто мало кто видел этих людей. Маркелов и Стеничкин, назначенные на свои посты прошлым летом, с тех пор не показывались на глаза журналистов в рамках официальных мероприятий, не участвовали ни в одной пресс-конференции - даже накануне сезона, как делали руководители клубов КХЛ. От боссов СКА не звучало никаких заявлений - во всяком случае таких, чтобы они (заявления) запомнились. Последний раз руководители клуба напомнили о себе летом, когда в медиа СКА появилась фотография главы «Газпрома» Алексея Миллера и Игоря Ларионова, а также сообщение о том, что договор с главным тренером продлен еще на сезон. До этого из официальных заявлений, сделанных от лица руководителей клуба, можно вспомнить те, что касались переезда команды со «СКА Арены» в Ледовый дворец, «в связи низкой транспортной доступностью «СКА Арены» (лето 2025 года), и отъезда Игоря Ларионова на финал хоккейного турнира Олимпийских игр посреди прошлого сезона КХЛ - она носила деловой характер, сообщили в СКА. С тех пор начальники армейского клуба не высказывались ни на какие темы даже в формате пресс-релизов.