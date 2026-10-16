СКА ушел в ноль
Поражение от «Лады» стало для армейцев пятым подряд в чемпионате КХЛ
СКА потерпел пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ, проиграв на этот раз «Ладе», одному из аутсайдеров Западной конференции со счетом 0:1. Тольяттинский клуб до этого не мог победить армейский в течение 21 матча. Более того, именно в игре со СКА он прервал свою серию из поражений, которая составила десять матчей.
Кризис армейского клуба продолжается. Поражение от «Лады», одного из слабейших клубов КХЛ, стало для СКА пятым подряд. При этом во второй игре кряду петербуржцы не сумели «распечатать» ворота соперника. До этого была игра с «Северсталью» в Череповце, где СКА уступил 0:2. После дуэли в Тольятти было трудно поверить в то, что произошло. Ведь «Лада» не выигрывала у армейцев в КХЛ на протяжении 21 матча. Последний раз волжане праздновали победу над петербургским клубом в январе 2008 года в турнире, который назывался Суперлигой. КХЛ была создана в феврале того же года.
«Лада» при этом не участвовала в девяти сезонах лиги из-за финансовых проблем: с 2010-го под 2014-й, а также с 2018-го по 2023-й. И сейчас команду из Тольятти преуспевающей в плане экономики назовешь, бюджет «Лады» - один из самых скромных в лиге. СКА, финансируемый «Газпром», - напротив в «топе» самых богатых в КХЛ. Говорят, даже бюджет баскетбольного «Зенита», клуба из Петербурга, был «урезан» в этом сезоне из-за того, что большая сумма средств, предназначенных для спортивных нужд, была «переброшена» корпорацией на хоккейный клуб. Летом компания «Газпром» выкупила 100 процентов уставного капитала «СКА Арены», владельцем которой стал СКА. Одновременно был пролонгирован контракт с тренером армейцев Игорем Ларионовым, который возглавлял команду в предыдущем сезоне. Его клуб завершил в первом раунде плей-офф, уступив по сумме пяти матчей ЦСКА. Состав команды был пересмотрен на 50-60 процентов, на место одних игроков были приобретены другие.
Надо упомянуть тот факт, что «Лада» проиграла на старте этого сезона 14 матчей из 16. Это был самый безнадежный аутсайдер лиги. В начале октября клуб уволил главного тренера Павла Зубова, а новый наставник до сих пор не назначен - команду тренирует в качестве исполняющего обязанности главного тренера Игорь Горбенко. Именно он прервал серию из поражений тольяттинцев в чемпионате КХЛ, которая насчитывала десять матчей. Это произошло в матче со СКА. «Лада» выиграла 1:0, благодаря шайбе, заброшенной защитником Николаем Макаровым в начале второго периода.
Разбирать ошибки и промахи игроков СКА в этой игре нет смысла. Возникает сомнение, что они вообще вышли играть в хоккей и хотели победить. Может, армейцы не против были проиграть, чтобы в клубе начали решать те проблемы, которые накопились - кто знает. Чтобы ни происходило со СКА - выигрывал бы он, как было на старте сезона, проигрывал, как сейчас, - за все, складывается впечатление, отвечает главный тренер команды Игорь Ларионов. Руководителей клуба болельщики не слышат на протяжении двух последних сезонов. Хотя у СКА есть председатель совета директоров Виталий Маркелов и генеральный директор Никита Стеничкин: информацию об этом можно найти на сайте клуба в разделе «Руководство». Просто мало кто видел этих людей. Маркелов и Стеничкин, назначенные на свои посты прошлым летом, с тех пор не показывались на глаза журналистов в рамках официальных мероприятий, не участвовали ни в одной пресс-конференции - даже накануне сезона, как делали руководители клубов КХЛ. От боссов СКА не звучало никаких заявлений - во всяком случае таких, чтобы они (заявления) запомнились. Последний раз руководители клуба напомнили о себе летом, когда в медиа СКА появилась фотография главы «Газпрома» Алексея Миллера и Игоря Ларионова, а также сообщение о том, что договор с главным тренером продлен еще на сезон. До этого из официальных заявлений, сделанных от лица руководителей клуба, можно вспомнить те, что касались переезда команды со «СКА Арены» в Ледовый дворец, «в связи низкой транспортной доступностью «СКА Арены» (лето 2025 года), и отъезда Игоря Ларионова на финал хоккейного турнира Олимпийских игр посреди прошлого сезона КХЛ - она носила деловой характер, сообщили в СКА. С тех пор начальники армейского клуба не высказывались ни на какие темы даже в формате пресс-релизов.
Сейчас от них ждут каких-то объяснений. Руководители клуба могут официально поддержать главного тренера - сообщить, например, что тот не исчерпал кредит доверия. Или «выйти к болельщикам» и объяснить сложную ситуацию, чтобы те поняли, что за СКА еще кто-то переживает, кроме Игоря Ларионова. Можно провести встречу с командой и сообщить на свои ресурсах, что таковая состоялась. Способов разрядить обстановку много. Потому что из объяснений главного тренера СКА на послематчевых пресс-конференциях уже мало можно что понять. Он сам устал перечислять причины неудач. Все видят, что СКА плохо играет. Никто не знает, почему.
Хотя в предыдущем чемпионате у СКА была серия из семи поражений подряд - антирекорд клуба в КХЛ. И тогда болельщикам никто из руководства клуба тоже ничего не объяснял. Сочли «рабочим моментом». Сейчас СКА еще не повторил это «достижение». Впереди у команды серия домашних матчей с «Автомобилистом», «Сибирью», ЦСКА и «Торпедо», которые пройдут на «СКА Арене».