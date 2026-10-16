Проиндексирована зарплата у 10 тыс. металлургов Челябинской области

На 8% выросли ставки и оклады на Челябинском цинковом заводе, на 7,5% — на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Кыштымский медеэлектролитный завод и «Карабашмедь» увеличили жалованье на 5%. Средняя зарплата на ЧЦЗ за восемь месяцев этого года составила 131,3 тыс. руб., на ЧЭМК — 103,1 тыс. руб. Работники КМЭЗ в этом же периоде получали в среднем 127,1 тыс. руб., «Карабашмеди» — 138,6 тыс. руб.