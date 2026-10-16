Право на КРТ в Советском районе Челябинска продадут за 4,4 млн рублей

Территория площадью 13,9 га расположена в границах улиц Елькина, Тимирязева, Цвиллинга и Овчинникова. Подрядчику предстоит снести или реконструировать 172 объекта, включая тепловые сети и дороги, а после построить жилье и социальную инфраструктуру. Общая площадь застройки составит 209,2 тыс. кв. м. Проект необходимо реализовать за 10 лет.