Квартальнов назвал причины поражения «Локомотива» в Череповце
Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после поражения от череповецкой «Северстали» со счетом 2:5 заявил, что нападающие команды не справились со своими задачами в заключительном периоде.
«Проблема в третьем периоде, у нас нападающие немного не справились со своей работой. Нападающие должны были брать игру на себя, идти вперед, зарабатывать на себе удаления»,— сказал Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после матча.
На вопрос о возможной потере концентрации хоккеистами тренер ответил, что команда отдыхала четыре дня, поэтому объяснять результат усталостью не стоит.
В третьем периоде «Локомотив» пропустил три шайбы. Следующий матч ярославцы проведут 17 октября в гостях против ХК «Сочи».