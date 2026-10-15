Налоговая задолженность на Ставрополье снизилась до 29,5 млрд рублей

По данным налогового управления, доля налогоплательщиков с задолженностью составляет около 12% от общего числа жителей края, или порядка 303 тыс. человек. При этом 98% должников — физические лица. За первое полугодие 2026 года количество должников сократилось более чем на 230 тыс. плательщиков.