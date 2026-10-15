Налоговая задолженность на Ставрополье снизилась до 29,5 млрд рублей
Совокупная налоговая задолженность налогоплательщиков Ставропольского края за месяц сократилась на 242 млн руб. и на 1 сентября 2026 года составила 29,5 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
По данным налогового управления, доля налогоплательщиков с задолженностью составляет около 12% от общего числа жителей края, или порядка 303 тыс. человек. При этом 98% должников — физические лица. За первое полугодие 2026 года количество должников сократилось более чем на 230 тыс. плательщиков.
Снижение задолженности отмечается и по отдельным видам имущественных налогов физических лиц. Задолженность по налогу на имущество уменьшилась на 293 млн руб., по земельному налогу — на 105,7 млн руб., по транспортному налогу — на 321,7 млн руб.
В УФНС отмечают устойчивую тенденцию к снижению налоговой задолженности. Ведомство также обращает внимание на приближение срока уплаты имущественных налогов физическими лицами и рекомендует своевременно исполнить налоговые обязательства, чтобы избежать увеличения задолженности за счет начисления пеней.
Проверить наличие задолженности и оплатить ее можно через личный кабинет налогоплательщика, сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин», мобильные приложения банков, Единый портал государственных услуг, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.