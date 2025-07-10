КСП Воронежа нашла нарушения концессионного соглашения о платных парковках

Проверив выполнение концессионного соглашения, заключенного администрацией Воронежа и ООО «Городские парковки» (входит в «Росатом»), воронежская контрольно-счетная палата (КСП) обнаружила нарушения условий документа и федерального закона «О концессионных соглашениях». Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным контролирующего органа, концессионер своевременно не обновляет разметку парковочных мест и недостаточно хорошо их убирает. Не утвержден реестр парковок общего пользования, из 20 паркоматов четыре не работают, 78% парковочного пространства не охвачено видеонаблюдением.

Руководителю управления транспорта Михаилу Шацких и исполняющему обязанности главы управления дорожного хозяйства мэрии Ивану Селиверстову КСП рекомендовала провести инвентаризацию парковочных мест, разметки, дорожных знаков, информационных табличек.

При этом, по мнению КСП, управление транспорта должно предъявить ООО «Городские парковки» требование об оплате неустойки, а также разработать и утвердить порядок учета мнения собственников многоквартирных домов, рядом с которыми расположены парковки.

Концессионное соглашение о платных парковках в Воронеже было заключено в декабре 2017 года, и с тех пор неоднократно нарушалось. А год назад депутаты городской думы даже предлагали расторгнуть документ.

Подробнее об этом — вматериале«Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь