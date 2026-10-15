Поступления НДФЛ с процентов по банковским вкладам на Ставрополье выросли в 1,8 раза
Поступления налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года составили 553,7 млн руб. Это в 1,8 раза, или на 253,2 млн руб., больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в бюджет поступило 300,5 млн руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Согласно Налоговому кодексу РФ, НДФЛ с доходов в виде процентов по банковским вкладам исчисляет налоговый орган. Физические лица уплачивают его на основании налогового уведомления, полученного от налоговой службы. Срок уплаты — 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такой порядок предусмотрен пунктом 6 статьи 228 и пунктом 3 статьи 214.2 НК РФ.
В 2025 году были внесены изменения в форму налогового уведомления. Начиная с налогового периода 2025 года новый раздел уведомления по НДФЛ включает единый расчет налога по всем основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 228 НК РФ. В связи с этим информационные ресурсы налоговых органов не позволяют получить сведения о количестве физических лиц, которым исчислен налог с доходов в виде процентов по банковским вкладам.
Всего за девять месяцев 2026 года поступления НДФЛ в Ставропольском крае составили 50,8 млрд руб., увеличившись на 10,4%, или на 4,77 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Поступления по ставке 15% составили 1,06 млрд руб., что на 51,8%, или на 1,14 млрд руб., меньше, чем за девять месяцев прошлого года. В 2025 году индивидуальные предприниматели уплачивали НДФЛ по этой ставке с доходов свыше 5 млн руб. за 2024 год. В 2026 году по ставке 15% они уплачивали налог за 2025 год с доходов от 2,4 млн до 5 млн руб.
С доходов свыше 5 млн руб. НДФЛ уплачивается по повышенным ставкам 18%, 20% и 22%. За девять месяцев 2026 года поступления по ставке 18% составили 537,6 млн руб., что в 1,6 раза, или на 323,3 млн руб., больше поступлений аналогичного периода 2025 года. По ставке 20% поступило 229,1 млн руб. — в 1,9 раза, или на 208,2 млн руб., больше. По ставке 22% поступления достигли 177,8 млн руб., увеличившись в 3,2 раза, или на 393,6 млн руб.
Средства населения Ставропольского края в банках без учета счетов эскроу на 1 сентября 2026 года составили 614,6 млрд руб., увеличившись за год на 10,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».