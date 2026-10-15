Поступления НДФЛ с процентов по банковским вкладам на Ставрополье выросли в 1,8 раза

Всего за девять месяцев 2026 года поступления НДФЛ в Ставропольском крае составили 50,8 млрд руб., увеличившись на 10,4%, или на 4,77 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Поступления по ставке 15% составили 1,06 млрд руб., что на 51,8%, или на 1,14 млрд руб., меньше, чем за девять месяцев прошлого года. В 2025 году индивидуальные предприниматели уплачивали НДФЛ по этой ставке с доходов свыше 5 млн руб. за 2024 год. В 2026 году по ставке 15% они уплачивали налог за 2025 год с доходов от 2,4 млн до 5 млн руб.