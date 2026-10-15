Кассационный суд сохранил 20-летний срок экс-главе ставропольской Госавтоинспекции
Многолетняя судебная тяжба вокруг бывшего полковника полиции Алексея Сафонова, возглавлявшего краевое управление Госавтоинспекции Ставрополья, завершилась для его защиты очередной неудачей. Пятый кассационный суд отверг доводы адвокатов и отказался корректировать наказание осужденному. Об этом агентству ТАСС сообщил Александр Дудин, представитель интересов Алексея Сафонова.
Несмотря на отказ, юридическая команда экс-руководителя дорожной инспекции намерена продолжать борьбу. По словам господина Дудина, защитники не разделяют позицию суда и после детального изучения материалов дела рассмотрят перспективы обращения в вышестоящую инстанцию.
Уголовное дело в отношении Сафонова берет начало с весны 2025 года, когда Черкесский городской суд вынес в отношении него обвинительный приговор. Помимо двадцатилетнего заключения в колонии строгого режима, бывшему полицейскому назначили штраф в размере 100 млн руб. и ограничение свободы сроком на год. Сафонова лишили полковничьего звания и на 12 лет запретили занимать какие-либо должности в правоохранительной системе. Имущество осужденного на сумму более 21,8 млн руб. перешло в доход государства.
Основанием для столь сурового приговора послужила доказанная судом схема систематических поборов с водителей грузовых автомобилей. Алексей Сафонов, по версии следствия, выстроил организованную структуру, участники которой собирали незаконные вознаграждения с дальнобойщиков. За денежное вознаграждение те получали возможность беспрепятственно перемещаться по дорогам, не опасаясь санкций за нарушения правил перевозки грузов. Совокупный объем незаконных выплат превысил 21,8 млн руб. Сам осуждённый свою причастность к преступлениям отрицал и виновным себя не признал.
С момента вынесения приговора адвокаты неоднократно предпринимали попытки изменить участь своего подзащитного. В феврале 2026 года Пятый кассационный суд на короткое время дал защите повод для оптимизма, отменив апелляционное решение и направив дело на новое рассмотрение. Однако 5 мая Верховный суд Карачаево-Черкесии повторно подтвердил прежний двадцатилетний срок. Нынешняя кассационная жалоба стала продолжением этой череды безуспешных обжалований и также не принесла результата.