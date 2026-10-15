Кассационный суд сохранил 20-летний срок экс-главе ставропольской Госавтоинспекции

Уголовное дело в отношении Сафонова берет начало с весны 2025 года, когда Черкесский городской суд вынес в отношении него обвинительный приговор. Помимо двадцатилетнего заключения в колонии строгого режима, бывшему полицейскому назначили штраф в размере 100 млн руб. и ограничение свободы сроком на год. Сафонова лишили полковничьего звания и на 12 лет запретили занимать какие-либо должности в правоохранительной системе. Имущество осужденного на сумму более 21,8 млн руб. перешло в доход государства.