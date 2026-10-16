«Послание к человеку», «Руки вверх» и «Дворцы Санкт-Петербурга»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 16 по 25 октября
Орган и гармошка, джаз и русский рок, праздник в монастыре и салон в особняке Кшесинской, кино и котики: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
16 октября в рамках IV фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица в исполнении симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова пройдет концерт симфонической музыки «Молодая филармоника России». В программе: Борис Карякин, Лукас Сухарев, Алексей Тарасов, Ольга Пивоварова, Анастасия Костюкова и другие.
Игорь Растеряев приглашает на свой осенний концерт в Петербурге, который состоится 16 октября в клубе «Космонавт». Большая программа будет соткана из главных песен музыканта, так тепло отзывающихся в сердцах многочисленных слушателей.
16 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина солисты театра Назия Аминева, Анастасия Самарина, Елизавета Михайлова, Иосиф Пилиев и Андрей Земсков представят программу-посвящение 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича «Философия бытия: Шостакович». Партию фортепиано исполнит Ирина Теплякова. В первом отделении прозвучат фрагменты вокальных циклов на стихи разных эпох, от сонетов Микеланджело Буонаротти до поэзии Саши Черного. Во втором — Пять песен на стихи Александра Блока для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано. Завершит вечер Трио №2 памяти И. И. Соллертинского. Иван Иванович Соллертинский — друг композитора, выдающийся критик, художественный руководитель Ленинградской филармонии в годы Великой Отечественной войны. Это сочинение Шостаковича продолжает традицию мемориальных трио, начатую Чайковским и Рахманиновым. Фортепианное трио: Виктория Зимина (фортепиано), Сандра Шиндер (скрипка), Иван Мельник (виолончель). Концерт включен в программу Года петербургской культуры.
В этот же день, 16 октября, открывается 36-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку». В кинотеатре «Аврора» будет представлен фильм открытия — «Матч» (режиссер Хуан Кабраль, Сантьяго Франко). Мировая премьера фильма состоялась на 79-м Каннском кинофестивале, где «Матч» стал единственным документальным фильмом престижной программы «Каннские премьеры». Фильм возвращает зрителей к легендарной игре чемпионата мира 1986 года между сборными Аргентины и Англии на стадионе «Ацтека», объединяя редкие архивные кадры — в том числе эпизод с «рукой Бога» Марадоны — с сегодняшним комментарием участников и помещая происходящее на футбольном поле в контекст более чем двухсотлетней истории противостояния двух стран — от первых контактов до Фолклендской (Мальвинской) войны.
Вечер, посвященный старту 36-го фестиваля, пройдет на Новой сцене Александринского театра.
Кинофестиваль «Послание к человеку» объявляет конкурсные программы: по 24 октября за награды фестиваля будут соревноваться 33 картины в Международном конкурсе, 19 фильмов в Национальном конкурсе и 23 фильма в Экспериментальном конкурсе In Silico. Авторы из разных стран и с разных континентов покажут нашим зрителям документальные, анимационные, игровые и экспериментальные фильмы: истории о человеке и мире, прошлом и будущем, попытки заново определить границы жанров, размышления о новых и старых медиа, киноискусстве, технологии и памяти.
Помимо конкурсных показов, важную роль в архитектуре фестиваля сыграют 12 специальных программ и специальные показы, среди которых новые фильмы Сунь Сюня, Брехта Дебакера, Петра Шепотинника, Антона Желнова, Ильи Хотиненко и Славы Федорова, немая классика с живой музыкой и синхронным комментарием, а также много других премьер. Кураторские программы этого года включают в себя редкие ретроспективы и реставрации архивных работ, премьерные фильмы из разных стран, новые работы молодых российских режиссеров. Каждая из программ предлагает свой взгляд на документальное, игровое и экспериментальное кино. По традиции к классическим, хорошо знакомым зрителям программам, добавятся новые интересные проекты и кураторы.
Знаковым событием фестиваля станет фотовыставка Юрия Клименко — выдающегося кинооператора, работавшего с Сергеем Соловьевым, Али Хамраевым, Александром Кайдановским, Станиславом Говорухиным, Алексеем Учителем, Рустамом Хамдамовым, Георгией Данелией, Кирой Муратовой. Также среди центральных событий — совместный проект МКФ «Послание к человеку» и платформы «Кинопоиск», реконструкция эпизода нереализованного проекта Сергея Эйзенштейна «Капитал».
В 2026 году The Hatters отмечают десятилетие своего творческого пути и отправляются в масштабный юбилейный тур по России, а 16 и 17 октября выступят в Ледовом дворце.
В эти же дни, 16 и 17 октября, в Джаз-клубе Игоря Бутмана выступает Варвара Визбор — московская певица и музыкант. Вместе со своим коллективом Варвара создает неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. На концерте прозвучат избранные композиции из четырех студийных альбомов и, конечно, не обойдется без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.
Группа «АукцЫон» выступит с большим осенним концертом 17 октября: на сцене клуба «Аврора» прозвучит большая программа из богатого творческого наследия легендарного коллектива.
17 октября в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре состоится праздник «Великие жены Древней Руси: вера, семья, служение». Праздник проходит в год 910-летия монастыря, и юбилей древней женской обители становится значимым поводом обратиться к роли женщин в истории Древней Руси.
Программа начнется с молебна, знакомящего участников с православной молитвенной традицией и духовной атмосферой древней обители. Далее пройдет историко-просветительский блок о роли женщин в становлении Древней Руси и истории монастыря. Участники праздника посетят тематические мастер-классы: «Письмена Древней Руси», «Образ женщины в искусстве Древней Руси», «Рукоделие, семья и традиция», «Нравственный выбор» и другие. Проводить занятия будут представители волховских производств — носители традиций, которые сохраняют и передают секреты мастерства из поколения в поколение и чья повседневная работа связана с сохранением, возрождением и развитием народных художественных промыслов.
Светский раут со Светланой Крючковой в честь 212-летия Михаила Лермонтова состоится в Константиновском дворце 17 октября. Поэзия и музыка перенесет гостей вечера в эпоху XIX века. По приглашению Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» мастер художественного слова, народная артистка России представит моноспектакль «А он, мятежный, просит бури», который откроет тайны посвящений и малоизвестные страницы жизни писателя. Поэзия Лермонтова разных лет прозвучат откровенно и неожиданно актуально под произведения великих русских композиторов. В завершении вечера всех гостей ожидает фортепианная салонная музыка и фуршет в Голубой гостиной дворца.
17 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина прозвучат «Две стихии» — стеклянная арфа и орган. На сцену выйдут Александр Лемешев — один из самых востребованных в мире исполнителей на стеклянной арфе, действительный член Glass Music International, и Даниэль Зарецкий — заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года». Программа выстроена как перекличка эпох: Бах, Моцарт, Жигу, Боккерини, Дворжак, Лядов, Видор, Чайковский. Хоральные фантазии и шутки, адажио и токкаты, менуэты и рондо, прозрачные миниатюры «Щелкунчика» и звон «Музыкальной табакерки» предстанут в неожиданном сочетании тембров.
16-й фестиваль экологического документального кино «Экочашка» завершается 17 октября. В экоцентре «Сборка» будут показаны два фильма: «Понимание климата — путешествие за кулисы нашей планеты» (Швейцария) и «Мужчина, высаживающий баобабы» (Буркина-Фасо). Герой второго фильма почти полвека сажает деревья в засушливом регионе Буркина-Фасо. А в медиахолле библиотеки им. В. В. Маяковского в этот день представят фильм «Следуй за дождем» (Австралия).
17 октября «Русские музыкальные сезоны» представляют новый цикл концертов — «Музыкальный раут в Императорском географическом обществе».
18 октября в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» в Яани Кирик состоится вечер хоровой музыки «Осенние песни». Исполнители: камерный женский хор «Римский-Корсаков» (художественный руководитель — Сергей Екимов), камерный хор карельской государственной филармонии (художественный руководитель — Алексей Умнов). В программе: Ю. Фалик, А. Петров — Г. Корчмар, В. Сапожников, А. Танонов, С. Екимов, Е. Панченко, М. Малевич, В. Михеенко, В. Кухта.
Влад Прохоров, сыгравший молодого Сергея Жукова, представит 18 октября в кинотеатре «Мираж ПИК» музыкальный байопик «Руки Вверх! — 2». Перед началом сеанса артист лично представит картину. Продолжение истории культовой группы расскажет про отношения Сергея Жукова с близкими, любовь, семью, развод и непростые жизненные периоды.
К своим ролям в продолжении вернулись Влад Прохоров и Илья Русь. В первой части Прохоров сыграл Сергея в молодости и теперь вновь участвует в истории, посвященной следующему этапу жизни музыканта. В проекте также снялись Ангелина Стречина и настоящая семья Сергея Жукова — его супруга Регина Бурд и все четверо детей. Режиссером продолжения стала Алиса Шитикова, а сам Жуков выступил одним из продюсеров и участвовал в работе над сценарием.
18 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина прозвучит «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Солист — концертмейстер группы альтов Дмитрий Якубовский. Программа вечера собрана из музыки редкой мелодической красоты, где в полной мере раскрывается богатство оркестрового звучания. Серенада для струнного оркестра ми-бемоль мажор Йозефа Сука пленяет светлой лирикой и щедрой мелодикой. Сюита «Из времен Хольберга» Эдварда Грига оживляет старинные танцы с утонченной романтической грацией. В центре программы Соната для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича в переложении для альта с камерным оркестром И. Иофа. Это последнее завершенное сочинение композитора, музыка глубокой исповеди, где альт ведет разговор от первого лица.
В этот же день, 18 октября, «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом»: Семак против Черчесова, борьба за важные очки и мощная поддержка трибун! Зрителей ждут большой футбол, громкие хиты и атмосфера «Газпром Арены»: красочное масштабное шоу на поле и концерт Газана. На главной сцене выступит автор хитов Six Seven, «Черемша» и «Хочу быть как Газан», ставших вирусными в социальных сетях. А за два часа до стартового свистка откроется большая развлекательная программа: бесплатные интерактивные площадки, мастер-классы и аквагрим; фуд-корты с кухнями разных стран и многое другое.
20 октября к 140-летию Николая Гумилева Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина представит масштабный литературно-музыкальный вечер «Я — поэт, моряк и воин», посвященный творчеству выдающегося поэта, вошедшего в историю русской литературы как основатель акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. В сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело актер театра и кино Владимир Кошевой прочитает стихотворения Гумилева — от раннего сборника «Путь конквистадоров» до последнего «Огненный столп». В поэтический ряд будут включены такие знаменитые стихи Гумилева, как «Капитаны», «Слово», «Искусство», «Блудный сын» и другие. Драматургия проекта основывается на созвучии стихов Николая Гумилева, музыки современных ему и близких его творчеству композиторов, а также живописи любимых им французских художников конца XIX — начала ХХ веков и великих мастеров Фра Беато Анжелико и Андрея Рублева. Прозвучат сочинения Глазунова, Черепнина, Чайковского, Шостаковича, Бетховена, Сен-Санса, Шопена, Форе, Дебюсси. Стихотворные тексты будут сопровождаться краткими биографическими и культурологическими комментариями, которые помогут зрителю более полно ощутить атмосферу русского Серебряного века, а также исторический контекст каждого стихотворения и его связь с эпизодами из жизни поэта.
В этот же день, 20 октября, в рамках Года единства народов России в Российском этнографическом музее откроется выставочный проект «Живая вода: народные традиции пивоварения». Выставка посвящена этнокультурной истории напитков брожения в России. Проект объединяет более ста подлинных предметов из фондов РЭМ, исторические реконструкции и иммерсивные цифровые технологии.
20 октября в рамках цикла лекций Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом» в Музее Фаберже состоится лекция «На пороге модернизма: Великобритания, Германия и Австрия». У эпохи модерна было и другое лицо — основанное на ясности конструкции, геометризации формы и новом понимании отношений между искусством, ремеслом и промышленным производством. На второй лекции цикла Тамара Карюк проследит путь от английского движения Arts and Crafts и творчества Уильяма Морриса к Чарльзу Ренни Макинтошу и «Школе Глазго»; поговорит о специфике немецкого югендштиля и проанализирует, почему австрийский модерн традиционно связывают с Венским сецессионом. Особое внимание лектор уделит Йозефу Хоффману, Коломану Мозеру и другим участникам Венских мастерских, попытаясь понять, как именно их творческая деятельность подготовила почву для европейского модернизма и развития дизайн-проектирования XX века.
Государственный литературный музей «ХХ век» в Петербурге всего на пять дней откроет свои уникальные фонды, чтобы отметить 130-летний юбилей Евгения Шварца памятной выставкой архивных фотографий и личных вещей. В день рождения знаменитого сказочника, 21 октября, в событийно-выставочном пространстве в Ледовом дворце откроется выставка «Евгений Шварц и его котики». Продлится она всего лишь до 25 октября. Главным героем выставки станет сам Евгений Шварц, а лейтмотивом — его особая любовь к котам.
На юбилейной выставке можно будет увидеть подлинные архивные фотографии Евгения Шварца со своим любимцем. Также в экспозицию вошли личные вещи писателя из собрания Государственного литературного музея «ХХ век»: чернильница Шварца и другие предметы с его письменного стола (бронза, фаянс, фарфор), карманные часы, рукописи, записная книжка, письма.
Также 21 октября состоится пешеходная экскурсия «Город глазами сказочника». Участники пройдут по центральному району Петербурга (от улицы Рубинштейна до канала Грибоедова) и узнают о становлении Шварца как писателя и драматурга и о том, какие петербургские адреса связаны с его творческой биографией.
21 октября в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» на Новой сцене театра ЛДМ состоится Гала-концерт — спектакль из арий петербургских композиторов XX–XXI веков «Браво Петербург! Арии под дождем». Исполнит концерт симфонический оркестр «Таврический», в программе: Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Андрей Петров, Виктор Плешак, Александр Смелков, Александр Чайковский, Антон Танонов, Леонид Резетдинов, Мурат Кабардоков, Светлана Нестерова, Николай Мажара, Влада Малаховская, Сергей Дягилев.
В этот же день, 21 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, пройдет концерт флейты и органа «Божественный Бах». В этом концерте музыканты представляют свое виденье музыки Иоганна Себастьяна Баха: совмещение в одном вечере светского и духовного начала, флейты и органа. За инструментами: Николай Попов (флейта) — солист оркестра и духового квинтета Большого театра России, Аида Глухова — хранитель органа Концертного зала на Английской набережной.
В кинотеатрах «Мираж Синема» 22 октября одновременно стартуют три сказочных семейных фильма: «Морозко», «Сказка о потерянном времени» и «Чудо-Юдо».
«Морозко» — новая, но знакомая с детства история о двух сестрах, Марфе и Насте, которым приходится противостоять не только сварливой матери, но и древнему заклятию. В главных ролях: Мария Канунникова, Виктория Серикова, Кирилл Зайцев и Елизавета Боярская.
«Сказка о потерянном времени» — современная версия любимого советского фильма. Для школьников Пети, Маруси и Васи обычный день превращается в настоящее фантастическое приключение, когда их время становится источником силы трех старых волшебников… В ролях: Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева, Александр Лыков, Татьяна Орлова и Алексей Маклаков.
«Чудо-Юдо» — верный слуга лесной волшебницы, который умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо, но не знает, кто он сам и откуда появился. По поручению своей хозяйки он должен охранять юную волшебницу Отраду во время ее путешествия в мир людей. Но постепенно служебное задание превращается для Чудо-Юдо в нечто большее: ради Отрады он готов идти на риск уже не по приказу, а по собственной воле. В ролях: Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова и Микита Воронов.
23 октября в Ледовом дворце состоится премьера: Ани Лорак представит свое новое масштабное шоу «Аура». После легендарных шоу «Каролина» и «Дива», каждая из которых переписала историю отечественного шоу-бизнеса, Ани Лорак представляет шоу, где музыка, театр и технологии соединяются в одно целое — в живую пульсирующую ауру искусства.
23 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина прозвучат «Кружева барокко». На сцене — камерный оркестр «Итальянское каприччио» под руководством дирижера Кристиана Делизо и солисты, лауреаты международных конкурсов: сопрано Марина Зятькова и флейтистка Елена Васильева. Программа включает самые известные произведения европейского барочного репертуара, от Четвертого Бранденбургского концерта и «Арии на струне соль» Баха, сочинений Перселла и Генделя, до знаменитого «Канона» Пахельбеля. Вечер продолжится музыкой эпохи барокко из итальянского репертуара, от произведений Бенедетто Марчелло, Перголези и знаменитого «Адажио» Альбинони до редкого исполнения концерта «Весна» Вивальди, где партию солирующей скрипки заменит флейта.
В этот же день, 23 октября, в рамках цикла лекций Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом» в Музее Фаберже пройдет лекция «В поисках национального стиля: Скандинавия и Финляндия». Она лекция познакомит слушателей с декоративно-прикладным искусством Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии рубежа XIX–XX веков. Среди героев встречи — Аксели Галлен-Каллела, Элиель Сааринен, Герхард Мунте, Фрида Хансен, Торвальд Биндесбелль, Карл и Карин Ларссон и другие мастера, чьи эксперименты во многом предвосхитили уникальный путь скандинавского дизайна.
24 октября на сцене Эрмитажного театра исполняют «Лебединое озеро». Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.
24 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина будет звучать «Аве Мария». Музыкальный театр обращается к вечному образу Девы Марии — символу непогрешимости и искренней веры, воспетому творцами всех эпох. Программа объединит почти два десятка музыкальных посвящений Мадонне разных столетий и стилей. В Концертном зале на Английской набережной прозвучат сочинения Баха, Моцарта, Гуно, Керубини, Доницетти, Шуберта, Мендельсона, Верди, Рахманинова, Листа и других композиторов. Солисты театра Назия Аминева, Анна Викулина, Елизавета Михайлова, Анастасия Чудопалова, Анастасия Самарина, Ольга Ширяева представят как классические интерпретации гимна «Аве Мария», так и редко исполняемые музыкальные оды Мадонне. Партия фортепиано — Ирина Теплякова. Партия органа — Аида Глухова. В концерте принимает участие хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под руководством главного хормейстера Льва Дунаева: в ноябре 2026 года коллектив отметит свое десятилетие.
24 октября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на Музыкальный салон в особняке Кшесинской. В атмосфере светского салона прозвучит классическая музыка, созвучная художественному миру Бенуа: от образов до изысканной театральности и мотивов, вдохновленных его творчеством. Слушателей ждет музыкальное путешествие по художественному миру начала XX века через неожиданные ассоциации и музыку эпохи, вдохновленные Бенуа и композитором Черепниным.
24 октября на сцене театра Академии танца Бориса Эйфмана состоится премьера танцевального шоу «Ушастые истории. Хранители света». Это продолжение, а точнее, приквел полюбившегося петербургской публике новогоднего балетного проекта «Ушастые истории. Похищенное Рождество». Шоу, созданное хореографом Святославом Мельниковым, с участием более 70 детей-артистов и молодых танцовщиков, победителей международных конкурсов и фестивалей, в течение нескольких лет занимало первые строчки в рейтингах детских новогодних представлений. Оно входит в число лучших балетов для детей в Петербурге наравне с прославленными классическими постановками. Спектакль пройдет и 25 октября.
25 октября на «Газпром Арене» «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо». В этот вечер перед стартовым свистком состоится уникальное мультимедийное шоу: газон превратится в гигантский экран культовой игровой вселенной, а масштабная графика захватит все пространство арены. Откроет матч концерт Бьянки — королевы русского R&B. По традиции за два часа до матча начнется большая развлекательная программа: бесплатные интерактивные площадки, мастер-классы и аквагрим; фуд-корты с кухнями разных стран и многое другое.
25 октября в Большом зале Филармонии публика станет свидетелем грандиозного концерта, посвященного сразу двум выдающимся явлениям — бессмертной опере Джакомо Пуччини «Тоска» и блистательной Любови Казарновской. Опера «Тоска» — это не просто история любви, ревности и предательства, разворачивающаяся на фоне римских политических интриг начала XIX века. Музыка Пуччини становится отражением самых глубоких человеческих страстей. Виртуозное исполнение певцов и симфонического оркестра позволит слушателям полностью погрузиться в атмосферу оперы, прочувствовать всю ее эмоциональную палитру, от нежных любовных признаний до отчаянных трагических нот.
Особую значимость этому вечеру придает выступление Любови Казарновской. Яркая, харизматичная, обладающая уникальным голосом и невероятной сценической энергетикой, она на протяжении многих лет является одной из самых любимых и уважаемых артисток. Певица выступит в роли Сары Бернар. Знаменитая французская актриса стала главной музой и первопричиной появления сюжета оперы «Тоска» на сцене: драматург Викторьен Сарду написал пьесу «Тоска» специально для нее, а композитор Джакомо Пуччини загорелся идеей написать оперу после того, как увидел Бернар в этой роли.
Исполнители: солисты проекта «Молодая опера России», симфонический оркестр «Северная симфония», дирижер — Фабио Мастранджело. В программе — арии и сцены из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.
25 октября в Георгиевском зале Эрмитажа в рамках музыкального фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко прозвучит Симфония №12 Дмитрия Шостаковича «1917 год». От первой части «Революционный Петроград» до «Выстрела "Авроры"» и финала «Заря человечества» разворачивается настоящая музыкальная буря.
В этот же день, 25 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина пройдет концерт «Орган. Хиты». Эта программа — настоящее погружение в мир органной музыки, от барочных контрапунктов и торжественных мотивов Баха и Пахельбеля до лиричной, иногда мечтательной романтики Франка, Мендельсона и Листа. Редкие страницы Видора, Эскеша и неоклассика Циммера станут отличной возможностью услышать орган в неожиданных ракурсах, от прозрачной светлоты до насыщенной драматургии. За инструментом Аида Глухова — хранитель органа Концертного зала на Английской набережной, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
РОСФОТО представляет выставку «Туманные картины Трансвааля». Проект продолжает исследование по истории появления цвета в фотографии. В экспозиции — 48 уникальных диапозитивов на стекле конца XIX века, раскрашенных вручную, а также несколько черно-белых негативов. Автор большинства изображений — подполковник российской императорской армии и доброволец бурской армии во 2-й Англо-бурской войне (1899–1902) Евгений Яковлевич Максимов. В марте 1902 года раскрашенные им диапозитивы демонстрировались публике в Петербурге, в Народном доме императора Николая II, с помощью «волшебного фонаря» — раннего типа проекционных аппаратов. Сегодня, спустя более 120 лет, их снова можно увидеть в Северной столице.
25 октября Большой Петергофский дворец станет пространством особого музыкального переживания в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». На сцене яркие мастера искусств: восходящая звезда оперной сцены Элен Егиазарян (Армения), покорившая 2026 году сцену Мариинского театра своими сольными партиями, и виртуоз Джанфранко Бортолато (Италия) — первый гобой оркестра Римской оперы. Спустя десять лет музыкант вновь возвращается в Петербург, чтобы подарить слушателям неповторимое звучание своего инструмента. Кульминацией вечера явится первое в рамках фестиваля исполнение Концерта для скрипки и гобоя с оркестром А. Вивальди — произведение, в котором переплетаются страсть и изящество, характерные для итальянской музыкальной традиции. Вечер задуман как полное погружение в атмосферу времени: публика начнет его с экскурсии по дворцу, а завершит променадом по живописным пейзажам Нижнего парка с искрящимися фонтанами.