«Послание к человеку», «Руки вверх» и «Дворцы Санкт-Петербурга»

20 октября к 140-летию Николая Гумилева Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина представит масштабный литературно-музыкальный вечер «Я — поэт, моряк и воин», посвященный творчеству выдающегося поэта, вошедшего в историю русской литературы как основатель акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. В сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело актер театра и кино Владимир Кошевой прочитает стихотворения Гумилева — от раннего сборника «Путь конквистадоров» до последнего «Огненный столп». В поэтический ряд будут включены такие знаменитые стихи Гумилева, как «Капитаны», «Слово», «Искусство», «Блудный сын» и другие. Драматургия проекта основывается на созвучии стихов Николая Гумилева, музыки современных ему и близких его творчеству композиторов, а также живописи любимых им французских художников конца XIX — начала ХХ веков и великих мастеров Фра Беато Анжелико и Андрея Рублева. Прозвучат сочинения Глазунова, Черепнина, Чайковского, Шостаковича, Бетховена, Сен-Санса, Шопена, Форе, Дебюсси. Стихотворные тексты будут сопровождаться краткими биографическими и культурологическими комментариями, которые помогут зрителю более полно ощутить атмосферу русского Серебряного века, а также исторический контекст каждого стихотворения и его связь с эпизодами из жизни поэта.