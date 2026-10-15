Охота за Чикатило

Исса Костоев поднял старое дело о хищении аккумулятора. В нем нашлись сведения о домогательствах Чикатило к учащимся. Затем следственная группа проверила его служебные поездки. Документы подтверждали, что во время Олимпиады 1980 года он находился в Москве, а в 1983-м ездил в Узбекистан — в периоды, когда там совершались похожие убийства. Для следователя совпадение географии, дат, прежних подозрений и поведения на станции стало основанием сосредоточиться на одном человеке.