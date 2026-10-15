В зоне расширяют охрану
В Уфе планируют увеличить границы защиты памятников культуры
Башкультнаследие намерено расширить объединенную территорию охраны памятников истории и культуры в историческом центре Уфы. В нее входят объекты культурного наследия федерального и регионального значения на улицах Октябрьской Революции, Сочинской, Заки Валиди, Ленина, Коммунистической и проспекте Салавата Юлаева. Соответствующий проект ведомства получил одобрение историко-культурной экспертизы и направлен в министерство культуры России на согласование. В Башкультнаследии отмечают, что это уже третья корректировка документа.
Управление по государственной охране памятников культуры и истории Башкирии (Башкультнаследие) рассматривает вопрос о расширении объединенной зоны охраны памятников истории и культуры в квартале, ограниченном улицами Октябрьской Революции, Сочинской, Заки Валиди, Ленина и Коммунистической и проспектом Салавата Юлаева. Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта обновленной зоны охраны ОКН размещен на сайте Башкультнаследия для общественного изучения до 23 октября. Экспертизу проводили по заказу научно-проектной компании «Рисейв» эксперты Михаил Берлизов (Краснодар), Нина Девятова (Ижевск) и Наиля Хафизова (Казань).
Объединенная зона охраны объектов культурного наследия, ограниченная улицами Октябрьской Революции, Сочинской, Заки Валиди и Ленина, утверждена правительством республики в октябре 2025 года. В документе закрепили границы зоны, в которую вошли 70 объектов культурного наследия, установили режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам на этой территории. Территория не включала объекты, например, вдоль улицы Ленина от улицы Октябрьской революции до улицы Заки Валиди. Памятники федерального значения также в список не попали.
В обновленной версии документа указаны 97 памятников истории и культуры, включая три объекта культурного наследия федерального значения: Здание Дворянского собрания (улица Ленина, 14), Здание губернской земской управы (улица Цюрупы, 12) и деревянный Дом купца Манаева, (улица Пушкина, 99-а). Еще десять относятся к выявленным объектам культурного наследия.
В документе отмечается, что памятник Александру Цюрупе, установленный в 1970-е годы, относится к произведению монументального искусства, зона охраны для него не устанавливается.
Ансамбль будет включать в себя единую охранную зону объектов культурного наследия, зоны улиц и развязок с запретом строительства, зоны с регулируемой хозяйственной деятельностью и возможностью строить объекты высотой от девяти до 20 м. Такой подход, подчеркивают авторы проекта, позволит сохранить визуальные связи и панорамное восприятие памятников, будет учитывать особенности рельефа, предотвратит доминирование новых объектов над памятниками, предоставит гибкость регулирования при проектировании и строительстве в условиях сложного рельефа и обеспечит комплексную защиту памятников от негативного воздействия новой застройки.
Концентрация памятников на территории неравнозначна, наибольшее их число сосредоточено вдоль улиц Октябрьской Революции, Цюрупы, Советской и Ленина.
Территория разнохарактерна по масштабу застройки. Улицы формируют исторические здания, датируемые XIX — началом XX века, 1950-ми годами, разные по высоте и морфотипу. Большая часть находится в удовлетворительном состоянии, но некоторые здания — в неудовлетворительном, а в отдельных случаях — в аварийном состоянии, отмечается в документе.
Установлено, что все рассматриваемые объекты находятся в визуальной и композиционной взаимосвязи, что позволило обосновать расширение территории за пределы утвержденных ранее зон охраны.
Эксперты пришли к выводу, что проект расширения зоны охраны объектов соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
По словам заместителя начальника Башкультнаследия Айнура Муслюмова, объединенная охранная зона памятников культуры в историческом центре Уфы была создана три года назад. Данный проект — это уже третья ее корректировка на предмет увеличения зоны. Она будет распространяться вниз до Монумента Дружбы и вверх до улицы Ленина с Гостиным двором. «Проект прошел историко-культурную экспертизу и в настоящее время направляется в Министерство культуры Российской Федерации для согласования»,— отметил господин Муслюмов.