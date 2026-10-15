В зоне расширяют охрану

Ансамбль будет включать в себя единую охранную зону объектов культурного наследия, зоны улиц и развязок с запретом строительства, зоны с регулируемой хозяйственной деятельностью и возможностью строить объекты высотой от девяти до 20 м. Такой подход, подчеркивают авторы проекта, позволит сохранить визуальные связи и панорамное восприятие памятников, будет учитывать особенности рельефа, предотвратит доминирование новых объектов над памятниками, предоставит гибкость регулирования при проектировании и строительстве в условиях сложного рельефа и обеспечит комплексную защиту памятников от негативного воздействия новой застройки.