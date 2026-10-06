В Воронежской области начинается отопительный сезон

В Нововоронеже подписано постановление о начале отопительного периода 2026–2027 годов. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью предотвратить простудные заболевания, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

С 5 октября тепло начнут подавать в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования — Дом детского творчества и Детскую школу искусств им. В. В. Силина, а также в Клиническую больницу № 33 ФМБА России.

С 12 октября отопление включат в жилом фонде, организациях и на предприятиях, а также в учреждениях культуры, спорта и социальной защиты.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области уровень подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к новому отопительному периоду составляет около 99%.

Отопительный сезон для социальных объектов уже начался в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Мария Свиридова