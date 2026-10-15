«Ижсталь» обыграла «Динамо-Алтай» и покинула последнюю строчку рейтинга ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над командой «Динамо-Алтай» в последнем матче очередной выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Барнауле вечером 15 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу «сталеваров».