«Ижсталь» обыграла «Динамо-Алтай» и покинула последнюю строчку рейтинга ВХЛ
Команда поднялась на 26-е место из 30
Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над командой «Динамо-Алтай» в последнем матче очередной выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Барнауле вечером 15 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу «сталеваров».
Первую шайбу хоккеисты из Ижевска забросили на 31-й минуте матча. «Удержали победный счет, а в концовке дважды поразили пустые ворота»,— сообщает пресс-служба «Ижстали».
По данным таблицы ВХЛ, в результате победы «Ижсталь» поднялась с 30-го на 26-е место в рейтинге. В активе команды 10 очков.
До этого «Ижсталь» проиграла три матча подряд. Первая встреча в рамках домашней серии пройдет 20 октября против «Омских Крыльев».