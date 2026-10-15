В Югре отменили лимиты на продажу топлива на АЗС «Газпромнефть»
На всех автозаправочных станциях «Газпромнефти» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) отменили лимиты на отпуск топлива. Также вновь стал доступен режим постоплаты, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.
Напомним, ограничения действовали с июня. Для владельцев легковых автомобилей в населенных пунктах лимит на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 составлял 40 литров. Отпуск дизельного топлива ограничивался 80 литрами на один чек в городе и 200 литрами при заправке на трассе.
В департаменте добавили, что в настоящее время продолжается работа по обеспечению топливом населенных пунктов, где отсутствуют АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Оператором поставок определен «Северавтодор». «Перечень частных АЗС сформирован в 32 населенных пунктах. Согласована первая заявка на поставку, идет работа по графику отгрузки топлива»,— сообщили в департаменте.