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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

В Югре отменили лимиты на продажу топлива на АЗС «Газпромнефть»

На всех автозаправочных станциях «Газпромнефти» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) отменили лимиты на отпуск топлива. Также вновь стал доступен режим постоплаты, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

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Напомним, ограничения действовали с июня. Для владельцев легковых автомобилей в населенных пунктах лимит на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 составлял 40 литров. Отпуск дизельного топлива ограничивался 80 литрами на один чек в городе и 200 литрами при заправке на трассе.
В департаменте добавили, что в настоящее время продолжается работа по обеспечению топливом населенных пунктов, где отсутствуют АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Оператором поставок определен «Северавтодор». «Перечень частных АЗС сформирован в 32 населенных пунктах. Согласована первая заявка на поставку, идет работа по графику отгрузки топлива»,— сообщили в департаменте.
Накануне лимиты на продажу топлива отменили на АЗС «Газпромнефти» в Тюменской области.
Полина Бабинцева