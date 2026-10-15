В Югре отменили лимиты на продажу топлива на АЗС «Газпромнефть»

В департаменте добавили, что в настоящее время продолжается работа по обеспечению топливом населенных пунктов, где отсутствуют АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Оператором поставок определен «Северавтодор». «Перечень частных АЗС сформирован в 32 населенных пунктах. Согласована первая заявка на поставку, идет работа по графику отгрузки топлива»,— сообщили в департаменте.