42% компаний в Курской области оказались убыточными в первом полугодии 2026-го

В первом полугодии 2026 года сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения) крупных и средних предприятий Курской области составил 3,7 млрд руб. Прибыльными оказались 58,3% организаций региона, заработавших суммарно почти 26 млрд руб. На долю убыточных компаний пришлось 41,7% от общего числа (22,3 млрд руб.). Статистика не учитывает малый бизнес, кредитные и некредитные финансовые организации, а также госучреждения. Об этом сообщили в Курскстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инвестиции в основной капитал за январь — июнь, достигшие 112,1 млрд руб., сократились в сопоставимых ценах на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупными и средними предприятиями освоено 88,3 млрд руб. (снижение на 12,9%). Почти половину вложений (49,3%) направили на строительство зданий и сооружений, еще 42,9% — на покупку машин и оборудования.

Ключевым получателем инвестиций выступила электроэнергетика, на которую пришлось 57% всех средств. В обрабатывающие производства инвестировали 16,4%, в сельское хозяйство — 7,3%. При этом основным источником финансирования оставались собственные средства организаций — их доля достигла 88,9%.

Оборот розничной торговли в регионе за полгода увеличился на 5,8% — до 205,6 млрд руб. Почти весь объем (98,1%) обеспечили торговые сети и индивидуальные предприниматели вне рынков. В продовольственном сегменте наибольший рост продаж показали свежие овощи (+7,7%), яйца (+7,1%), мука (+6,2%) и крупы (+5,3%). В непродовольственном секторе лидировали легковые автомобили (+15,9%), лекарства (+9,4%) и парфюмерно-косметические товары (+8,8%).

Оптовый оборот региона снизился на 0,1% и составил 240,8 млрд руб. При этом крупный и средний опт увеличил продажи пищевой соли (+41,2%), мяса и птицы (+15,3%), колбасных изделий (+10,7%), сыров (+10,6%), а также муки (+7,5%) и круп (+4,7%).

К концу июня кредиторская задолженность организаций региона составила 312,7 млрд руб. (в том числе просроченная — 8 млрд руб.). Дебиторская задолженность зафиксирована на том же уровне — 312,7 млрд руб. (из них просрочено 12,4 млрд руб.).

За январь — июнь 2026-го инвестиции в основной капитал предприятий Воронежской области составили 122,9 млрд руб., что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Кабира Гасанова