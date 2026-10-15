Зэкономить деньги

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Нижегородскому бизнесу рекомендовали инвестировать в исправительные учреждения
Руководство нижегородского ГУ Федеральной службы исполнения наказаний предложило власти и бизнесу увеличить портфель заказов пенитенциарной системы с ее готовыми производствами и дешевой рабочей силой, а инвесторам — вкладываться в простаивающие площадки колоний и экономить на капитальных затратах и операционных расходах. В 2026 году объем муниципального заказа вырос вчетверо, госзаказа — на 16%, тогда как коммерческого — только на 6,2%, посчитали в ГУФСИН. Контроль исполнения контрактов обеспечит единая цифровая платформа, которую власти планируют внедрить в 2027 году, напомнили в правительстве.
Пенитенциарная система Нижегородской области ожидает увеличения портфеля муниципальных, государственных и частных заказов, сообщил замначальника ГУФСИН Андрей Кулик 15 октября на конференции в областной Торгово-промышленной палате. По данным ведомства, федеральные органы исполнительной власти за три квартала 2026 года нарастили объем заказа более чем на треть — до 102,9 млн руб., госзаказ вырос на 16% и составил 7 млн руб., а муниципальный — вчетверо (до 142,7 млн руб.). Коммерческие организации при этом увеличили объем на 6,2% — до 393,9 млн руб. При этом основную часть муниципального заказа — 102,5 млн руб. — составляет производство мусорных контейнеров из вторсырья. Кроме привычной продукции — мебели, пластиковых окон, пожарных резервуаров, скамеек и других элементов благоустройства — колонии начали выпускать остановочные павильоны из нержавеющей стали, отметил Андрей Кулик.
Ситуация с муниципальным заказом выровнялась после падения годом ранее. Тем не менее, колонии загружены им только на треть, подсчитал руководитель ГУФСИН. Свободные мощности могут быть интересны инвесторам: в Нижегородской области 11 исправительных учреждений оборудованы станками и выполняют заказы для крупных заводов, в том числе автомобильных, а уровень зарплат спецконтингента минимизирован в пределах МРОТ в отличие от рынка труда с его дефицитом кадров и низкой безработицей. При этом пенитенциарная система не ставит задачу заработать: ее основными целями является ресоциализация осужденных, их обучение и возможность погасить ущерб от совершенных преступлений. Контракты с ФСИН доступны на аукционах, как и договоры с единственным поставщиком. «Однако готовой продукции на складах колоний нет: они работают по проектам, но могут сделать практически что угодно под конкретного заказчика в соответствии с его требованиями», — добавил Андрей Кулик.
По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в 2025 году объем заказов в российских колониях составил 28,1 млрд руб., из которых почти 60% приходилось на коммерческие заказы. В них задействовали 4,6 тыс. осужденных, которые работали на производствах автомобилей и грузовиков, на изолированных участках на Севере, складскими сотрудниками маркетплейсов. «При этом все они производят товары именно российского происхождения. Для бизнеса это большое преимущество с точки зрения продаж по 44 ФЗ о закупках», — отметил вице-президент ТПП Нижегородской области Максим Южалин.
Сегодня у бизнеса есть «огромная потребность» в дешевых площадях, стабильных кадрах, а также в снижении капитальных затрат и операционных расходов, напомнил исполнительный директор ООО «Кронос плюс» Михаил Ложкин. Компания развивает в колониях собственное производство и предложила создать в Нижегородской области промышленный кластер, который будет включать в себя контрактные сборки и сеть площадок. «В восьми муниципалитетах насчитывается 15 тыс. кв. м свободных площадей ФСИН с готовой инфраструктурой, инженерными сетями, зданиями и доступом к федеральным трассам и железнодорожным путям. Ее можно масштабировать под задачи конкретных резидентов. ФСИН предоставляет площадки без аренды и платит работникам МРОТ, обеспечивает производственный режим. Бизнесу остается дооборудовать площадки и обеспечить их сырьем», — рассказал предприниматель. В отличие от рынка труда, в колониях нет текучки кадров и расходов на сотрудников, а экономия на операционных расходах достигает 270%, подсчитал Михаил Ложкин. При этом в площадки ФСИН не требуется крупных вложений, а запуск производства в среднем занимает от двух недель до трех месяцев.
В свою очередь власти работают над упрощением коммерческих отношений с колониями. В 2027 году в Нижегородской области планируют запустить единую цифровую платформу, которая будет отражать производственные возможности колоний и обеспечит онлайн-контроль за исполнением контрактов, сообщил замминистра экономического развития Сергей Бажанов. С учетом развития туризма муниципалитеты и предприниматели могли бы заказывать сувенирную продукцию и выбирать для себя другие направления с учетом рыночной ситуации, полагает чиновник.