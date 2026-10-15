Зэкономить деньги

Ситуация с муниципальным заказом выровнялась после падения годом ранее. Тем не менее, колонии загружены им только на треть, подсчитал руководитель ГУФСИН. Свободные мощности могут быть интересны инвесторам: в Нижегородской области 11 исправительных учреждений оборудованы станками и выполняют заказы для крупных заводов, в том числе автомобильных, а уровень зарплат спецконтингента минимизирован в пределах МРОТ в отличие от рынка труда с его дефицитом кадров и низкой безработицей. При этом пенитенциарная система не ставит задачу заработать: ее основными целями является ресоциализация осужденных, их обучение и возможность погасить ущерб от совершенных преступлений. Контракты с ФСИН доступны на аукционах, как и договоры с единственным поставщиком. «Однако готовой продукции на складах колоний нет: они работают по проектам, но могут сделать практически что угодно под конкретного заказчика в соответствии с его требованиями», — добавил Андрей Кулик.