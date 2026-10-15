«Магнит» передал более 245 тонн продуктов жителям Воронежской и Липецкой областей в рамках фудшеринга

Алексей Некрасов, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами «Магнит»: «Фудшеринг — это пример того, как современные подходы в ритейле позволяют создавать дополнительную социальную ценность. Мы передаем качественные и безопасные продукты людям, которые нуждаются в поддержке, помогая им формировать полноценный и сбалансированный рацион. Одновременно такой подход способствует более эффективному использованию продовольственных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. Для «Магнита» участие в развитии фудшеринга — часть системной работы по ответственному обращению с продуктами и реализации социальных инициатив, которые объединяют интересы покупателей, общества и бизнеса».