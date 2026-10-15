«Магнит» передал более 245 тонн продуктов жителям Воронежской и Липецкой областей в рамках фудшеринга
«Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, за два года с момента старта в Воронеже и Ельце розничного фудшеринга (технологии продуктосбережения) безвозмездно передал нуждающимся – 246 тонн продуктов – качественных и безопасных, срок годности которых закончился бы раньше, чем сеть успела их продать. Благодаря фудшерингу от «Магнита» помощь получили около 80 тысяч жителей Воронежской и Липецкой областей: многодетные семьи, одинокие пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
Розничный фудшеринг – это бесплатная передача качественных и безопасных продуктов из магазинов, где они остаются невостребованными, напрямую малообеспеченным людям с помощью волонтеров. Фудшеринг одновременно решает две задачи: помогает нуждающимся в поддержке, и снижает объем продовольственных потерь, а значит, и нагрузку на окружающую среду.
Основной объем передаваемого в рамках фудшеринга от «Магнита» продовольствия (около 70%) приходится на овощи и фрукты, а также на бакалею и хлебобулочные изделия, что помогает людям составлять сбалансированный рацион. Всего в состав продовольственной корзины входит 300 позиций. Кроме того, «Магнит» передает нуждающимся непродовольственные товары (средства для персонального ухода, бытовую химию, домашний текстиль, посуду, бумажную продукцию и др.). Эти товары пригодны к использованию и безопасны, но имеют ограниченный срок хранения или незначительные повреждения (например, небольшие сколы, царапины или дефекты упаковки).
Всего за четыре года в рамках программы фудшеринга «Магнит» передал 2,3 тыс. тонн продуктов людям, которым необходима поддержка. Благодаря инициативе помощь получили более 1 млн человек. На сегодняшний день технология фудшеринга от «Магнита» охватывает 48 объектов – преимущественно магазинов больших форматов – в 19 городах. В Москве и Санкт-Петербурге сбор продовольствия в рамках фудшеринга осуществляется на базе дарксторов.
Партнером «Магнита» по фудшерингу является благотворительный фонд «Банк еды «Русь». Волонтеры фонда оперативно, в день сборки в дарксторах и магазинах, передают продукты благополучателям. Все товары проходят двойной контроль качества – со стороны сотрудников «Магнита» и волонтеров банка еды «Русь». За четыре года с момента запуска фудшеринга в проекте приняли участие более 8 тыс. волонтеров.
Алексей Некрасов, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами «Магнит»: «Фудшеринг — это пример того, как современные подходы в ритейле позволяют создавать дополнительную социальную ценность. Мы передаем качественные и безопасные продукты людям, которые нуждаются в поддержке, помогая им формировать полноценный и сбалансированный рацион. Одновременно такой подход способствует более эффективному использованию продовольственных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. Для «Магнита» участие в развитии фудшеринга — часть системной работы по ответственному обращению с продуктами и реализации социальных инициатив, которые объединяют интересы покупателей, общества и бизнеса».