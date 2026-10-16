В Татарстане ИТ-компаниям возместят до 22% затрат на зарплаты специалистов

Для получения поддержки компания должна иметь государственную ИТ-аккредитацию, привлечь не менее пяти специалистов из других регионов с профильным высшим образованием и стажем работы по специальности от трех лет. Кроме того, не менее 5% полученной субсидии необходимо направить на развитие ИТ-образования в вузах и колледжах Татарстана.