В Татарстане ИТ-компаниям возместят до 22% затрат на зарплаты специалистов
Заявки на получение субсидий начнут принимать с 2027 года
Правительство Татарстана утвердило новую меру поддержки ИТ-компаний, привлекающих специалистов из других регионов России. Заявки на получение субсидий планируют принимать с 2027 года, сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин.
Размер субсидии составит до 22% затрат на оплату труда специалистов, переехавших в Татарстан и работающих в регионе при соблюдении дополнительных условий, и до 11% — за сотрудников, работающих в татарстанской организации, но не зарегистрированных в республике.
Для получения поддержки компания должна иметь государственную ИТ-аккредитацию, привлечь не менее пяти специалистов из других регионов с профильным высшим образованием и стажем работы по специальности от трех лет. Кроме того, не менее 5% полученной субсидии необходимо направить на развитие ИТ-образования в вузах и колледжах Татарстана.
По оценке господина Начвина, за три года новая мера позволит привлечь в республику более 3 тыс. высококвалифицированных специалистов и обеспечить около 1,5 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений.