Годовая инфляция в Башкирии увеличилась до 5,18%
По итогам сентября годовая инфляция в Башкирии составила 5,18%, за месяц увеличившись на 0,07 п. п., сообщает Башстат. С начала года цены в республике увеличились на 3,45%. Как сообщал ранее «Ъ-Уфа», за сентябрь товары и услуги подорожали на 0,4%.
За год продовольственные товары подорожали на 4,23%, непродовольственные — на 5,18%, услуги — на 6,66%. Среди услуг, в частности, в диапазоне от 9,3% до 22,1% увеличились цены на обучение в частных школах, организациях среднего профессионального образования, негосударственных и государственных вузах. Проживание в студенческом общежитии подорожало на 14,3%.
С декабря прошлого года газовое моторное топливо в Башкирии подорожало на 79,5%, дизельное топливо — на 6,91%, бензин АИ-92 — на 8,35%, бензин АИ-95 — на 7,68%, бензин АИ-98 и выше — на 12,5%. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия является субъектом с самым низким ростом цен за девять месяцев.