Годовая инфляция в Башкирии увеличилась до 5,18%

За год продовольственные товары подорожали на 4,23%, непродовольственные — на 5,18%, услуги — на 6,66%. Среди услуг, в частности, в диапазоне от 9,3% до 22,1% увеличились цены на обучение в частных школах, организациях среднего профессионального образования, негосударственных и государственных вузах. Проживание в студенческом общежитии подорожало на 14,3%.