Компания «Дыхание гор» без торгов получит 87 гектаров на северо-востоке Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился разрешить ООО «Инвестиционная компания "Дыхание гор"» арендовать без торгов 87,6 га в Салаватском районе. Три участка расположены возле села Лаклы, деревень Новые Каратавлы и Идрисово. Сейчас земли относятся к особо охраняемым территориям и объектам. Распоряжения опубликованы на региональном сайте правовой информации.