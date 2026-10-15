Компания «Дыхание гор» без торгов получит 87 гектаров на северо-востоке Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился разрешить ООО «Инвестиционная компания "Дыхание гор"» арендовать без торгов 87,6 га в Салаватском районе. Три участка расположены возле села Лаклы, деревень Новые Каратавлы и Идрисово. Сейчас земли относятся к особо охраняемым территориям и объектам. Распоряжения опубликованы на региональном сайте правовой информации.
«Дыхание гор» планирует построить в Салаватском районе многофункциональный курорт «Жемчужина Урала», эко-культурный центр «Дух Юрюзани» и премиальный СПА-отель «Тын Тау». Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе на форуме «Зауралье» компания заключила с правительством Башкирии соглашение о защите и поощрении инвестиций в эти проекты.