Правительство Башкирии подписало в Сибае соглашения с инвесторами

Правительство Башкирии на инвестиционном форуме «Зауралье» в Сибае заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций с ООО «Инвестиционная компания "Дыхание гор"» (собственники — Вадим и Урал Валеевы, Сергей Новик). От лица республики подпись поставил первый вице-премьер — министр экономического развития Рустам Муратов. Соглашение предусматривает строительство в Салаватском районе спа-отеля «Тын Тау», курорта «Жемчужина Урала» и эко-культурного центра «Дух Юрюзани» с конно-спортивной базой, отмечает BFM Уфа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Аналогичное соглашение подписано с ООО «Управляющая компания "Урал"», которое планирует открыть производство стройматериалов со своим логистическим комплексом.

Идэль Гумеров