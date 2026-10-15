Автомойка с вымогательством

На скамье подсудимых — восемь человек, из них шесть находятся под арестом. На первое заседание по рассмотрению их уголовного дела они одели черные кофты и маски. Когда одни фигуранты отвечали на вопросы судьи, другие пересмеивались между собой. В зале собралась солидная группа поддержки: взрослые мужчины и женщины, школьницы, сидевшие в масках и солнцезащитных очках, сверстники обвиняемых в спортивных костюмах. Они говорили, что «пацаны не виноваты». Родственники запрещали фотографам их снимать — по их словам, никто «не давал на это право».