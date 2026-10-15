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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

Автомойка с вымогательством

Начался суд над похитителями людей в Каменске-Уральском
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу уголовное дело восьми членов преступной группы из Каменска-Уральского, которые занимались похищениями людей и вымогательствами. Как правило, преступления они совершали на автомойке. По данным обвинения, их жертвами стали 15 человек. Обвинительное заключение насчитывает 84 тома, поэтому его чтение займет несколько дней.
Судебное заседание по делу членов преступной группы, базировавшейся на автомойке в Каменске-Уральском

Судебное заседание по делу членов преступной группы, базировавшейся на автомойке в Каменске-Уральском

Марина Молдавская / Коммерсантъ

На скамье подсудимых — восемь человек, из них шесть находятся под арестом. На первое заседание по рассмотрению их уголовного дела они одели черные кофты и маски. Когда одни фигуранты отвечали на вопросы судьи, другие пересмеивались между собой. В зале собралась солидная группа поддержки: взрослые мужчины и женщины, школьницы, сидевшие в масках и солнцезащитных очках, сверстники обвиняемых в спортивных костюмах. Они говорили, что «пацаны не виноваты». Родственники запрещали фотографам их снимать — по их словам, никто «не давал на это право».
Каждый подсудимый фигурирует в разных эпизодах уголовного дела:

  • Виктор Кухтин — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), грабеж (ч.3 ст.161 УК РФ), пять эпизодов вымогательства (ч. 2, ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Иван Петров — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ), пособничество в истязании (ч.5 ст.33 ч.2 ст.117 УК РФ);

  • Сергей Рябов — три эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Александр Банников, имеющий меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — три эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Александр Анашкин — один эпизод вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ);

  • Ярослав Данько (мера пресечения не связана с лишением свободы) — два эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Всеволод Чемезов — четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), два эпизода превышения должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Артем Штука — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ).

Всего по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском 17 обвиняемых. По данным Е1, пятеро из преступной группы ушли на СВО, в том числе и лидер Александр Лачугин. По данным СУ СКР по Свердловской области, суды уже начали рассматривать отдельно часть уголовных дел других обвиняемых.
Согласно обвинению, Александр Лачугин с 2022 года организовал в частном доме в Каменске-Уральском нелегальный пункт приема металла. Чтобы легализовать свои доходы, с 2023 года он начал собирать преступную группировку из своих друзей и их родственников. Глава банды, по версии следствия, пользовался непререкаемым авторитетом. Роль координатора исполнял Виктор Кухтин.
В основном по указанию Александра Лачугина члены группировки искали в соцсетях жертв, выслеживали их, изучали маршруты движения, а позже вылавливали. Потерпевшие становились посредниками для вывода денег с нелегального бизнеса. Если жители отказывались сотрудничать или забирали часть средств себе, то члены преступной группировки похищали их, вымогая более крупные суммы. Как правило, жертв избивали на автомойке, которую арендовал Максим Гурьев.
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении членов преступной группировки стал эпизод, произошедший в январе 2025 года. Тогда Давид Анашкин поссорился с двумя девушками, с подельниками похитил их вместе с двумя несовершеннолетними подругами, вывез на автомойку, где над ними несколько часов издевались. Родители пострадавших обратились в правоохранительные органы.
В ходе расследования выяснились и другие эпизоды. Так, ночью 1 августа 2023 года Виктор Кухтин с другими фигурантами участвовал в похищении 20-летнего местного жителя, который, по мнению ОПГ, продавал наркотики в городе. Они пригласили его на встречу, затолкали в багажник и увезли в частный сектор, где вымогали 55 тыс. руб.
По версии следствия, 2 декабря 2024 года преступники похитили юношу и девушку, которых увезли на автомойку, где их избили. Позже пострадавших перевезли на квартиру, откуда отпустили на следующий день. Поводом стали «претензии имущественного характера».
Как установило следствие, «крышей» преступной группировки был Всеволод Чемезов, который на момент инкриминируемых преступлений работал инспектором ГИБДД. По версии обвинения, он помогал в поиске личных данных потерпевших через базы МВД, пресекал заявления в полицию и «сливал» Александру Лачугину информацию о постах ГАИ, чтобы тот смог скрыться от следствия. В 2025 году экс-силовик был задержан и отправлен в СИЗО.
По данным «Ъ-Урал», некоторые фигуранты признали вину частично.
Артем Путилов
Главное. Урал