Еще один челябинский чиновник ушел в правительство Брянской области
Виталий Курятников стал врио замгубернатора
Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Брянской области назначен Виталий Курятников, занимавший ранее должность заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук в своих соцсетях.
Виталий Курятников в 2011–2014 годах был заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2016 году возглавил управление Росприроднадзора по региону. После реорганизации ведомства стал заместителем руководителя Уральского управления. Ушел по собственному желанию с поста в 2021 году. После работал заместителем генерального директора ПАО «Мечел» по экологии и природоохранной деятельности. На новой должности будет руководить аппаратом администрации губернатора Брянской области и правительства региона, курировать имущественные отношения и вопросы охраны культурного наследия.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на этой неделе стало известно о назначении на пост временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Брянской области Евгения Крехтунова, занимавшего ранее должность заммэра Челябинска. Уроженец Челябинска Егор Ковальчук стал временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области в мае 2026 года.