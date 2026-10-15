Еще один челябинский чиновник ушел в правительство Брянской области

Виталий Курятников в 2011–2014 годах был заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2016 году возглавил управление Росприроднадзора по региону. После реорганизации ведомства стал заместителем руководителя Уральского управления. Ушел по собственному желанию с поста в 2021 году. После работал заместителем генерального директора ПАО «Мечел» по экологии и природоохранной деятельности. На новой должности будет руководить аппаратом администрации губернатора Брянской области и правительства региона, курировать имущественные отношения и вопросы охраны культурного наследия.