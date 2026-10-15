В Ульяновске заменено 320 окон в домах, пострадавших от БПЛА
В городе продолжают устранять последствия самой массовой атаки беспилотников с начала СВО
В Ульяновске завершены работы по замене окон в жилых домах северной части города, пострадавших 25 сентября в результате удара беспилотными летательными аппаратами. Всего специалисты установили 320 новых окон. Об этом сообщает городская администрация.
Особое внимание уделено дому № 50 по улице Розы Люксембург — он получил повреждения сразу от двух БПЛА. В 79 квартирах здания заменили 134 окна; по данным на 15 октября, работы здесь полностью завершены.
В соседней пятиэтажке — доме № 52 по той же улице — установлено 105 окон в квартирах. Помимо остекления, подрядчики восстановили лестничный марш и стеклоблоки в пятом подъезде.
25 сентября Ульяновская область подверглась самой массовой атаке БПЛА с начала СВО. В результате в Ульяновске пострадали промышленная и гражданская инфраструктура.Также были травмированы 19 человек, включая несовершеннолетних.