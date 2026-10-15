В Самаре к зимней уборке готовы привлечь более 470 единиц спецтехники

«Из нововведений этого года — два автономных робота-уборщика БРО 2.1 и БРО 3.0, которые работают сейчас в Кировском районе. По информации специалистов, серьезных нареканий к их работе нет. Проверим эффект от их работы еще зимой. В условиях консолидированного бюджета роботы-уборщики могут стать самым экономным вариантом для содержания общественных пространств», — сообщает Иван Носков.