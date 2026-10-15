В Самаре к зимней уборке готовы привлечь более 470 единиц спецтехники
Всего к уборке от снега дорог, тротуаров и общественных пространств Самары готовы привлечь более 470 единиц спецмашин, в том числе «резервные силы» на случай больших снегопадов. Об этом сообщает глава города Иван Носков.
По словам главы Самары, в резерве 220 спецмашин. В основном это самосвалы, которые особенно нужны для вывоза снежных масс. В смотре дорожно-коммунальной техники, прошедшем сегодня, 15 октября, приняли участие немногим более 100 машин, преимущественно муниципальных предприятий.
«Из нововведений этого года — два автономных робота-уборщика БРО 2.1 и БРО 3.0, которые работают сейчас в Кировском районе. По информации специалистов, серьезных нареканий к их работе нет. Проверим эффект от их работы еще зимой. В условиях консолидированного бюджета роботы-уборщики могут стать самым экономным вариантом для содержания общественных пространств», — сообщает Иван Носков.
На 100%-ную готовность к зиме планируют выйти к 1 ноября, когда завершится поставка противогололедных материалов (более 30 тысяч тонн соли и пескосоляной смеси), будут подготовлены полигоны на 400 тыс. тонн снега, а также сформированы бригады.