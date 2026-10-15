Суд взыскал в доход государства активы экс-главы ПФР Ставрополья на 158 млн рублей
Октябрьский районный суд Ставрополя удовлетворил иск прокуратуры края и постановил обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество бывшего руководителя краевого отделения Пенсионного фонда. Надзорное ведомство оценило недвижимость и другие активы более чем в 158 млн руб. Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что она контролирует исполнение судебного акта.
Проверка охватила период с 1997 по 2019 год. По данным прокуратуры, чиновник в это время нарушал антикоррупционные требования: помогал супруге вести бизнес, сам участвовал в предпринимательской деятельности и скрывал полученный доход от органов контроля. Дорогостоящую недвижимость он оформлял на себя и близких родственников.
В сообщении прокуратуры чиновника называют бывшим руководителем Отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю. Это Владимир Попов: в материалах самого фонда он указан как управляющий отделением, в том числе в 2011 и 2018 годах. 29 января 2019 года ПФР сообщил, что к руководству отделением приступила Елена Долгова.
Прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд, потребовав обратить в доход России недвижимость и другие активы. Суд удовлетворил требования ведомства. Прокуратура не раскрыла состав имущества, его владельцев по каждому объекту и отдельную стоимость активов. В сообщении также не указаны дата и номер решения суда.
Пенсионный фонд Ставропольского края работал как региональное отделение ПФР до создания Социального фонда России. В январе 2019 года господина Попова на посту управляющего сменила Елена Долгова; позднее фонд объединили с региональным отделением Фонда социального страхования. Сейчас отделение входит в структуру СФР.