Суд взыскал в доход государства активы экс-главы ПФР Ставрополья на 158 млн рублей

Проверка охватила период с 1997 по 2019 год. По данным прокуратуры, чиновник в это время нарушал антикоррупционные требования: помогал супруге вести бизнес, сам участвовал в предпринимательской деятельности и скрывал полученный доход от органов контроля. Дорогостоящую недвижимость он оформлял на себя и близких родственников.