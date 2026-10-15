В Прикамье на 12% снизился объем лимитов по выданным кредитным картам
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В сентябре 2026 года объем лимитов по новым выданным кредитным картам в Пермском крае составил 2,63 млрд руб. По сравнению с августом этот показатель уменьшился на 12%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Всего в России объем лимитов по выданным новым кредитным картам в сентябре 2026 года составил 149,2 млрд руб., сократившись по сравнению с августом на 9,3% (164,6 млрд руб.). Наибольший объем лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (15,94 млрд руб.), Московской области (10,42 млрд руб.), Санкт-Петербурге (7,13 млрд руб.).
Напомним, в августе 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Пермском крае составил 99,3 тыс. руб.