В Прикамье на 12% снизился объем лимитов по выданным кредитным картам

Всего в России объем лимитов по выданным новым кредитным картам в сентябре 2026 года составил 149,2 млрд руб., сократившись по сравнению с августом на 9,3% (164,6 млрд руб.). Наибольший объем лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (15,94 млрд руб.), Московской области (10,42 млрд руб.), Санкт-Петербурге (7,13 млрд руб.).