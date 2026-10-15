Доходы и расходы бюджета Казани на 2027 год составят 64,3 млрд рублей

В 2028 году доходы и расходы бюджета прогнозируются на уровне 65,3 млрд руб., в 2029 году — 67 млрд руб. В расходы включены условно утвержденные средства: 1,1 млрд руб. в 2028 году и 2,3 млрд руб. в 2029 году.