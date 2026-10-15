Доходы и расходы бюджета Казани на 2027 год составят 64,3 млрд рублей
Доходы и расходы бюджета Казани на 2027 год запланированы в размере 64,25 млрд руб., следует из проекта решения Казанской городской думы о бюджете города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
В 2028 году доходы и расходы бюджета прогнозируются на уровне 65,3 млрд руб., в 2029 году — 67 млрд руб. В расходы включены условно утвержденные средства: 1,1 млрд руб. в 2028 году и 2,3 млрд руб. в 2029 году.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Казани на январь 2028 года установлен на уровне 25 млрд руб., на январь 2029 года — 22,5 млрд руб., на январь 2030 года — 20 млрд руб.
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга предусмотрены в размере 25 млн руб. ежегодно в 2027–2029 годах.