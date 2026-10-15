Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Сочи

«Ставрополье» осталось при своих

Апелляция подтвердила отказ в приватизации зданий санатория в Сочи
Апелляционный суд поддержал отказ в выкупе 12 нежилых зданий санатория «Ставрополье» в Сочи. ООО «Барселона», принадлежащее депутату Горсобрания и председателю местного отделения «Союза армян России» Сосу Мартиросяну, добивалось выкупа арендованных объектов, но использовало лишь 7% их общей площади. Неиспользуемые здания находились в плохом состоянии. Без новых обстоятельств перспективы в кассации невелики, считают юристы.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ ООО «Барселона» в выкупе 12 нежилых зданий санатория «Ставрополье». Соответствующее решение 26 мая вынес Арбитражный суд Ставропольского края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Барселона» зарегистрировано в 2015 году в Сочи. Основной вид деятельности компании — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 1 млн руб. Бенефициаром и директором является Сос Мартиросян. Выручка компании за 2025 год составила 6,5 млн руб., убыток — 17,1 млн руб.

Сос Мартиросян — депутат Городского собрания Сочи первого и второго созывов («Единая Россия»). Член комитета по вопросам архитектуры и строительства. Помимо ООО «Барселона» владеет 100% таких обществ, как «ГК “Лоо”», «Сибирь», «Сокол». Также господин Мартиросян является председателем городского отделения «Союза армян России». На сайте избирательной комиссии Краснодарского края указано, что в 2011 году он был осужден за «грабеж» (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Освобожден по амнистии.

Как следует из материалов дела, в конце 2019 года Министерство имущественных отношений Ставропольского края и ООО «Барселона» заключили договор аренды зданий, расположенных в Центральном районе Сочи. Объекты являются имущественным комплексом санатория «Ставрополье» и находятся в собственности государства.
В 2023 году компания решила выкупить здания по рыночной стоимости в рамках преимущественного права для малого и среднего бизнеса. Полагая, что ведомство «не совершило юридически значимых действий», общество обратилось в суд.
Осенью 2024 года специалисты министерства провели проверку и установили, что компания эксплуатировала только 7% от общей площади объектов. Неиспользуемые здания находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, специалисты зафиксировали отсутствие необходимого ремонта, несоблюдение противопожарных и санитарных требований, а также захламление участка.
Нарушения фиксировали и ранее. После проверки в 2020 году общество привлекли к административной ответственности: оно нарушило правила эксплуатации и содержания спорных объектов. В декабре 2024-го ведомство обязало компанию провести ремонт, однако ремонт выполнен не был.
В январе 2026 года министерство расторгло договор аренды из-за того, что ООО «Барселона» не выполняло обязательства надлежащим образом.
В апелляции компания утверждала, что отремонтировала отдельные помещения, а необходимость капитального ремонта освобождала ее от части обязанностей по содержанию имущества. Суд эти аргументы отклонил.
Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что перспективы в кассации невелики. «Суды двух инстанций единодушно установили существенные нарушения договора, а кассация, как известно, не пересматривает факты. Тем более Верховный суд (ВС) в аналогичном деле о том же санатории уже поддержал подход, лишающий недобросовестного арендатора права на выкуп»,— добавляет спикер.

Верховный суд отменил приватизацию объектов санатория в Сочи

Читать далее
По мнению господина Терентьева, наиболее вероятный сценарий: кассация оставит постановление в силе, после чего компания попытается обратиться в коллегию ВС. При этом шансы на успех — минимальны.
Без появления новых обстоятельств отмена решения маловероятна, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «Кассационная инстанция проверяет законность судебных актов, а не рассматривает спор заново. Поэтому доводы, сводящиеся к иной оценке состояния зданий или платежных документов, сами по себе вряд ли изменят исход»,— поясняет она.
Более весомым основанием для пересмотра, по мнению эксперта, может стать конкретная ошибка в применении закона. «При подтверждении такой ошибки наиболее вероятный положительный результат для “Барселоны” — отмена судебных актов и направление дела на новое рассмотрение, а не немедленное признание права на выкуп»,— резюмирует госпожа Барабаш.
Андрей Куценко
Главное. «Ъ-Сочи»