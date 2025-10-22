«Ставрополье» осталось при своих

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов о принудительной продаже шести корпусов санатория «Ставрополье» в Сочи коммерческой организации по заниженной цене. Речь идет о пляжном корпусе, лодочной станции, складе, проходной и аэрарии. Прокурорская проверка выявила, что компания из Краснодарского края через суд пыталась перевести в частную собственность высоколиквидные объекты на побережье Черного моря.

Верховный суд России отменил решения арбитражных судов о принудительной продаже шести зданий бывшего санатория «Ставрополье» в Сочи компании «Ставропольский пляжный корпус» за 66,6 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Речь идет о недвижимости на берегу Черного моря — пляжном корпусе, лодочной станции, складе, проходной и аэрарии. Эти объекты, построенные в 70-х годах, принадлежат Ставропольскому краю и использовались для обслуживания санатория «Ставрополье». Здравница не работает более десяти лет, с 2015 года постройки сдаются в аренду.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставропольский пляжный корпус» зарегистрировано в 2017 году в Сочи. Компании принадлежит курортный отель Coocoorooza («Кукуруза») на 49 номеров. Руководит обществом Максим Веретенников. Учредителями в равных долях являются Алина Атулян и Микаела Багманян. Выручка компании по итогам 2024 года составила 122 млн руб., чистая прибыль — 32,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в феврале 2023 года СПК обратился в министерство с заявлением о выкупе арендуемых объектов по рыночной цене, ссылаясь на преимущественное право, предусмотренное федеральным законом №159-ФЗ (на момент обращения компания пользовалась имуществом более пяти лет без долгов по аренде). Министерство имущественных отношений Ставропольского края отказало в приватизации, обосновав это односторонним отказом от договора аренды из-за нарушений его условий. СПК обратился в суд, который обязал министерство заключить договор купли-продажи по рыночной стоимости в размере 66,6 млн руб. Это решение было поддержано апелляционным и кассационным судами.

6 марта 2025 года по жалобе министерства дело было передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС. Верховный суд отменил предыдущие решения, отметив, что при рассмотрении дела не были учтены важные обстоятельства. В частности, проверка, проведенная министерством с 30 мая по 27 июня 2022 года, выявила, что арендатор не выполнил обязательства по капитальному ремонту кровли, использовал служебные помещения для проживания граждан и не провел текущий ремонт зданий. Кроме того, спорные объекты были созданы для обслуживания санатория «Ставрополье», который включен в перечень объектов рекреационно-оздоровительного назначения города Сочи, что делает невозможным отчуждение расположенных на его территории объектов.

Адвокат юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле говорит, что хотя формально дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края, рассматривать его уже будут с учетом указаний ВС. И, исходя из того, что правовая позиция Верховного суда имеет обязательное значение для нижестоящих судов, иного исхода дела предвидеть сложно. «Теоретически фирма может попытаться представить какие-то новые доказательства; или пойти по пути оспаривания результатов проверки министерства, и доказывать устранение выявленных нарушений или их несущественность. Но практическая перспектива всего этого выглядит сомнительной»,— говорит юрист.

Елена Турбина