В Сочи и Сириусе предупредили о ливнях с грозами до конца 16 октября
В Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 15 октября до конца дня 16 октября местами ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта со ссылкой на прогноз метеорологов.
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры предосторожности и позаботиться о сохранности имущества.
Также отдыхающим и местным жителям посоветовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы на период действия предупреждения.
При возникновении происшествий необходимо обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.
Неблагоприятные погодные условия могут сохраняться на территории Сочи и федеральной территории Сириус до конца дня 16 октября.