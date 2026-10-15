Бензин в Ярославской области за неделю подорожал на 34 копейки
Средняя потребительская цена бензина в Ярославской области с 5 по 12 октября 2026 года выросла на 34 коп., до 69,85 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 35 коп., до 78,94 руб., следует из данных Ярославльстата.
Больше всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 75 коп., до 98,93 руб. за литр. Цена АИ-92 увеличилась на 43 коп., до 67,30 руб., АИ-95 — на 26 коп., до 70,51 руб.
По данным ведомства, на 5 октября средняя цена бензина в регионе составляла 69,51 руб. за литр, дизельного топлива — 78,59 руб.