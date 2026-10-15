Бензин в Ярославской области за неделю подорожал на 34 копейки

Больше всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 75 коп., до 98,93 руб. за литр. Цена АИ-92 увеличилась на 43 коп., до 67,30 руб., АИ-95 — на 26 коп., до 70,51 руб.