Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ярославль

Бензин в Ярославской области за неделю подорожал на 34 копейки

Средняя потребительская цена бензина в Ярославской области с 5 по 12 октября 2026 года выросла на 34 коп., до 69,85 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 35 коп., до 78,94 руб., следует из данных Ярославльстата.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 75 коп., до 98,93 руб. за литр. Цена АИ-92 увеличилась на 43 коп., до 67,30 руб., АИ-95 — на 26 коп., до 70,51 руб.
По данным ведомства, на 5 октября средняя цена бензина в регионе составляла 69,51 руб. за литр, дизельного топлива — 78,59 руб.
Виктория Самко