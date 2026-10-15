В Казани на реконструкцию моста через Булак направят 62,6 млн рублей
В Казани планируют реконструировать мостовой переход через протоку Булак на улице Татарстан — от улицы Лево-Булачной до улицы Право-Булачной. На эти цели выделят 62,6 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Основная часть средств — 55,1 млн руб. — предусмотрена на подготовку проектной и рабочей документации. Еще 4,5 млн руб. направят на экспертизу, 1,7 млн руб. — на инженерно-геологические изыскания. Остальные средства предусмотрены на геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания, а также археологические работы.
Завершить работы и исполнить обязательства по контракту необходимо до 30 июля следующего года. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.
Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».