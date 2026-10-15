В Казани на реконструкцию моста через Булак направят 62,6 млн рублей

Основная часть средств — 55,1 млн руб. — предусмотрена на подготовку проектной и рабочей документации. Еще 4,5 млн руб. направят на экспертизу, 1,7 млн руб. — на инженерно-геологические изыскания. Остальные средства предусмотрены на геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания, а также археологические работы.