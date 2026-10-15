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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

В Самарской и Ульяновской областях отменили ракетную опасность

Общественный транспорт возобновил работу
Отбой ракетной опасности объявлен в Самарской и Ульяновской областях. Об этом сообщили местные власти и экстренные службы.

Екатерина Якель / Коммерсантъ

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Ракетная опасность объявлялась в регионах днем в четверг второй раз за сутки. Включались сирены. Работа городского наземного общественного транспорта в Самаре была приостановлена.
Небо над регионами закрыли. Из международного аэропорта Курумоч в связи с воздушной тревогой эвакуировали пассажиров. В настоящее работа общественного транспорта в Самаре возобновлена.
Георгий Портнов