В Самарской и Ульяновской областях отменили ракетную опасность
Общественный транспорт возобновил работу
Отбой ракетной опасности объявлен в Самарской и Ульяновской областях. Об этом сообщили местные власти и экстренные службы.
Ракетная опасность объявлялась в регионах днем в четверг второй раз за сутки. Включались сирены. Работа городского наземного общественного транспорта в Самаре была приостановлена.
Небо над регионами закрыли. Из международного аэропорта Курумоч в связи с воздушной тревогой эвакуировали пассажиров. В настоящее работа общественного транспорта в Самаре возобновлена.