В Самарской и Ульяновской областях второй раз за сутки объявлена ракетная опасность
В регионах включены сирены
Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях днем в четверг, 15 октября. В регионах включены сирены. Об этом сообщили местные власти.
Чиновники и экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям строго соблюдать правила поведения. Гражданам запрещено оставаться на открытой местности.
В качестве укрытия следует использовать помещения с несущими стенами и без окон. При этом пользоваться лифтом категорически не рекомендуется.
Если человек находится на улице или в транспорте, необходимо незамедлительно проследовать в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Оставаться в безопасном месте требуется до поступления официального сигнала «Отбой ракетной опасности».
Ракетная опасность объявлялась в регионах в ночь на четверг. Позже был объявлен отбой ракетной опасности.