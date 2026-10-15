В Набережных Челнах из Камы извлекли тело 29-летнего местного жителя
В Набережных Челнах спасатели извлекли из реки Камы тело 29-летнего мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.
Тело обнаружил местный житель, катавшийся на сапборде. В районе впадения реки Шильны в Каму он заметил в воде мужские ботинки, а затем увидел ноги человека.
Спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 6 извлекли тело в пяти метрах от берега и передали его полиции для проведения следственных действий.
По одной из версий, мужчина мог оступиться на берегу и упасть в воду.