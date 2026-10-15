Прикамье вошло в топ-регионов по вкладу в нацразвитие страны

Пермский край занял пятое место среди регионов по вкладу в достижение целей национального устойчивого развития страны. «ЭКГ-рейтинг» определяется на основе трех совокупных критериев — экология, кадры и государство. За год регион продвинулся сразу на десять позиций и набрал 58 очков. В ПФО регион занял вторую строчку рейтинга. Такие данные опубликовали аналитики рейтингового агентства RAEX.