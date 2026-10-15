Прикамье вошло в топ-регионов по вкладу в нацразвитие страны
Пермский край занял пятое место среди регионов по вкладу в достижение целей национального устойчивого развития страны. «ЭКГ-рейтинг» определяется на основе трех совокупных критериев — экология, кадры и государство. За год регион продвинулся сразу на десять позиций и набрал 58 очков. В ПФО регион занял вторую строчку рейтинга. Такие данные опубликовали аналитики рейтингового агентства RAEX.
Как уточнили в агентстве, факторами позитивной динамики послужили, в частности, снижение вредных выбросов в атмосферу в регионе, а также рост удельного показателя инвестиций к ВРП «при существенном укреплении дисциплины финансирования национальных проектов».
Первую строчку общероссийского списка лидеров по вкладу в нацразвитие занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. На втором месте оказалась Республика Татарстан, на третьем — Тюменская область. Четвертым оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.