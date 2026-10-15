Процесс по делу об убийстве экс-мэра Самары прервался из-за ракетной опасности

Главной обвиняемой по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены является их внучка Екатерина. В настоящее время она дает показания в суде. На прошлом заседании она рассказала подробности убийства, роли в преступлении ее предполагаемых соучастников Светланы и Дмитрия Метревели, а также их родственницы Таисии Киселевой.