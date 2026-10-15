Процесс по делу об убийстве экс-мэра Самары прервался из-за ракетной опасности
Судья объявила перерыв на время воздушной тревоги
Самарский областной суд приостановил разбирательство по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи днем в четверг, 15 октября. На заседании был объявлен перерыв из-за воздушной тревоги.
Днем в четверг в Самарской области включили сирены. В регионе объявили ракетную опасность.
Главной обвиняемой по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены является их внучка Екатерина. В настоящее время она дает показания в суде. На прошлом заседании она рассказала подробности убийства, роли в преступлении ее предполагаемых соучастников Светланы и Дмитрия Метревели, а также их родственницы Таисии Киселевой.
Екатерина Тархова частично признала вину и уточнила, что умысла убивать родственников у нее не было. Также она попросила суд отправить ее в зону проведения СВО.