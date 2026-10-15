С начала года в Сочи подорожали все виды мяса

В Сочи с 14 января по 14 октября килограмм мороженой неразделанной рыбы подорожал с 396,19 до 474,27 руб., а охлажденных и мороженых кур — с 268,85 до 320,68 руб. В целом по Краснодарскому краю рыба стала самым подорожавшим продуктом за этот период: ее стоимость увеличилась на 26,9%, до 464,35 руб. за килограмм. Это следует из аналитики Краснодарстата, с которой ознакомился «Ъ-Сочи».