С начала года в Сочи подорожали все виды мяса
В Сочи с 14 января по 14 октября килограмм мороженой неразделанной рыбы подорожал с 396,19 до 474,27 руб., а охлажденных и мороженых кур — с 268,85 до 320,68 руб. В целом по Краснодарскому краю рыба стала самым подорожавшим продуктом за этот период: ее стоимость увеличилась на 26,9%, до 464,35 руб. за килограмм. Это следует из аналитики Краснодарстата, с которой ознакомился «Ъ-Сочи».
Второе место по темпам роста заняла курятина, подорожавшая в среднем на 14,2%, до 300,27 руб. за килограмм. На третьем месте оказалась говядина: ее стоимость выросла на 13%, до 768,81 руб. В Сочи килограмм говядины на 14 октября стоил 814,37 руб. в Туапсе, 816,87 руб. в Новороссийске и 789,96 руб. в Краснодаре. В Армавире цена была ниже — 706,80 руб.
Мороженая рыба подорожала во всех городах, вошедших в выборку. Помимо Сочи, где килограмм продукции стал стоить 474,27 руб., рост зафиксирован в Краснодаре — с 330,93 до 471,90 руб., Ейске — с 304,13 до 351,47 руб., Новороссийске — с 462,81 до 532,81 руб. и Туапсе — с 371 до 454,45 руб. Самая высокая цена на 14 октября отмечалась в Новороссийске, самая низкая — в Ейске.
В Сочи курятина за рассматриваемый период подорожала на 51,83 руб., до 320,68 руб. Это одна из наиболее высоких цен среди представленных городов. В Армавире килограмм кур стоил 310,67 руб., в Новороссийске — 291,46 руб. Самая низкая цена была зафиксирована в Туапсе — 260,67 руб.
Менее выраженной оказалась динамика цен на свинину и колбасные изделия. Свинина подорожала на 5,5%, до 456,16 руб. за килограмм, вареная колбаса — на 4,4%, до 602,50 руб. Сосиски и сардельки прибавили 1,5%, достигнув 552,10 руб. Баранина подорожала на 1,8%, до 893,09 руб. Полукопченая и варено-копченая колбаса, напротив, немного подешевела — с 758,63 до 756,41 руб. за килограмм.
Мясные консервы для детского питания за девять месяцев подорожали на 7,8%, с 1 314,95 до 1 417,99 руб. за килограмм. В Туапсе их стоимость выросла с 1 283,59 до 1 492,84 руб., в Армавире — с 1 505,93 до 1 694,28 руб. Последний город стал самым дорогим среди представленных в выборке по этой категории продуктов.