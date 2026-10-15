Ветеранам СВО подыщут специалиста
Заксобрание Петербурга поддержало инициативу о гарантиях мер психологической поддержки для участников спецоперации
Вернувшиеся из зоны боевых действий смогут в первоочередном порядке получить психологическую помощь. Депутаты петербургского парламента в первом чтении одобрили проект закона о гарантиях предоставления такой поддержки. В то же время в Заксобрании задумались, достаточно ли в городе квалифицированных специалистов, знакомых с особенностями пациентов с ПТСР.
Законопроект о поддержке участников специальной военной операции в части оказания медицинских услуг и предоставления психологической помощи военнослужащим и участникам спецоперации внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Поправки вносятся в закон о городской программе гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Сама инициатива, уточняется в пояснительной записке, разработана в соответствии с указом президента Владимира Путина о единых мерах поддержки участников СВО, подписанным в мае 2026 года. Финансирование на эти цели выделят из бюджета ТФОМС.
Депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении, однако некоторые парламентарии выступили скептически в отношении качества таких услуг. Например, лидер фракции КПРФ Павел Дашков засомневался в оперативности предоставления мер поддержки с учетом числа квот и очередей на получение высокотехнологичной помощи. Депутат полагает, что Смольному стоит подумать о предоставлении дополнительных средств на эти цели.
Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко пояснил, что порядок предоставления мер поддержки не изменится: сейчас военнослужащим, получившим ранения, и так оказывается лечение. В губернаторском законопроекте речь идет о «более высоком уровне гарантий», добавил он.
«Мы не ожидаем, что как-то кратно возрастет количество обращений, что возникнет какой-то ажиотажный спрос на эти услуги. На данный момент исходим из того, что уложимся в принятую программу»,— заявил господин Сухенко. Впрочем, администрация отреагирует должным образом, если потребуется.
С другой стороны взглянул на ситуацию член фракции КПРФ Александр Рассудов. Он заявил, что в нынешних условиях специалисты профильных учреждений едва ли, по его мнению, смогут оказать помощь участникам боевых действий, вернувшимся к мирной жизни с посттравматическим стрессовым расстройством.
«Ну что они [специалисты] будут, кружочки-треугольнички рисовать? Просить рассказать о своих сновидениях за прошлый день? Ничем хорошим это не закончится»,— выступил господин Рассудов.
По мнению парламентария, город должен обратить внимание на недостаток кадров в области оказания психотерапевтической помощи не только участникам СВО, но и членам их семей, а также тем, кто намерен отправиться в зону боевых действий.
С наличием дефицита кадров для отрасли согласился председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Этот вопрос актуален не только для Петербурга, но и для всей страны.
На этом же заседании парламент принял в первом чтении еще один законопроект по мотивам президентского указа о мерах поддержки ветеранов СВО и гражданских специалистов с опытом работы на территории новых регионов. Правительство Петербурга пропишет для них дополнительные возможности по трудоустройству.