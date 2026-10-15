Ветеранам СВО подыщут специалиста

Законопроект о поддержке участников специальной военной операции в части оказания медицинских услуг и предоставления психологической помощи военнослужащим и участникам спецоперации внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Поправки вносятся в закон о городской программе гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Сама инициатива, уточняется в пояснительной записке, разработана в соответствии с указом президента Владимира Путина о единых мерах поддержки участников СВО, подписанным в мае 2026 года. Финансирование на эти цели выделят из бюджета ТФОМС.